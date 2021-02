Azzurra eliminata a Masterchef 10 confessa: "Ho lottato contro il cancro, la mia nipotina mi ha dato il coraggio"

Azzurra D'Arpa, che per molti spettatori aveva i numeri per volare dritta in finale, è stata invece eliminata nella puntata di Masterchef 10 di giovedì 25 febbraio, alla fine di un Pressure Test che l'ha messa molto in agitazione, tanto da non riuscire a farle completare neppure la seconda fase del test, costringendola a una soluzione di ripiego che non è stata apprezzata dai giudici. E nel corso della semifinale è stata la stessa Azzurra a rivelare di aver dovuto lottare contro il cancro.

La giovane donna - forte e indipendente - aveva già accennato nelle scorse puntate a una malattia contro cui ha lottato in passato per due anni, senza però andare oltre nei dettagli. Giovedì sera, invece, nel corso della sua ultima puntata, Azzurra, sempre molto riservata e difficilmente preda delle emozioni, si è lasciata andare alle confidenze davanti alla telecamera.

L'occasione è stata quella della Mystery Box, la prima prova della serata, in cui ogni concorrente ha trovato un oggetto che gli appartiene e che gli ricorda un dettaglio importante della sua vita, e una lettera di un parente.

Azzurra ha trovato una lettera della madre (che poi l'ha raggiunta direttamente nella Masterclass) e il corpo della sua prima macchina fotografica: era noto che infatti ad Azzurra piacesse molto viaggiare e fotografare. "Quando avevo 14 anni mi era venuto il pallino della fotografia - ha raccontato - e i miei genitori hanno deciso di fare un investimento e di comprarmi una macchina fotografica".

"Abbiamo superato insieme tante esperienze dolorose come la mia malattia, la tua, e la recente perdita del papà - le ha scritto la mamma nella lettera - anche se so che non ti piace essere definita così lasciatelo dire: sei una guerriera".

E a proposito di malattia, Azzurra ricorda davanti alle telecamere: "Quando mio fratello mi disse che sarei diventata zia... iniziai le cure a dicembre, mia nipote nacque il 5 dicembre, ci mettevamo sul divano, me la prendevo in braccio, e lei si addormentava semplicemente ascoltando il battito del cuore. E forse è anche un po' lei che mi ha dato il coraggio di sorridere di più e di dire vaffan**** 'sto cancro lo ammazziamo, e lo ammazziamo noi, non il contrario».

Chi è Azzurra D'Arpa

Azzurra, 37 anni, di Palermo, è ispettore di casinò. Il sito di Masterchef spiega che inizia a lavorare sedici anni fa come croupier e ora è supervisore di casinò a bordo delle navi da crociera.

Ha un’incredibile passione per le avventure e, grazie anche al suo lavoro, riesce a scoprire tante culture nuove. Dai suoi viaggi porta dietro i diversi sapori e abbinamenti e, una volta attraccata a casa, cerca di ricrearli e farli assaggiare ai suoi cari.

Azzurra sperimenta tantissimo mixando differenti realtà gastronomiche: per lei la cucina non è una sola, è il mondo intero.

Decide di candidarsi a MasterChef con una video ricetta e, come risposta, ottiene la chiamata di chef Giorgio Locatelli che la invita a Milano.

Ai Live Cooking Azzurra è emozionantissima, le mani le tremano come non è mai successo prima, ma i suoi gyoza conquistano i palati dei tre giudici di Masterchef. Azzurra può correre verso la Masterclass per dimostrare a tutti di che pasta è fatta e per realizzare il suo sogno di girare l’Europa a bordo di un food truck.