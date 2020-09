(Il bacio fra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli al Gf Vip)

Tra le tante chicche che hanno segnato la terza puntata del GF Vip c’è stato il bacio tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, scambiato a favor di telecamere anche se solo per gioco durante la prova settimanale impartita ai concorrenti da Alfonso Signorini sulla scia di quello scoccato tra la showgirl e Myriam Catania.

L’ex Velino di Striscia la Notizia, che da giorni pare tendere a un corteggiamento serrato verso la ex Lady Briatore, ha potuto così sfiorare le labbra della showgirl per qualche secondo, tempo che è bastato per fantasticare sull’inizio di qualcosa che possa evolversi nel tempo. Per ora è stato solo un gioco, la permanenza nella Casa è lunga: se son rose…