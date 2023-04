Back to School, le anticipazioni e i Vip della puntata di questa sera

Oggi, giovedì 27 aprile, dalle 21.20 su Italia 1 va in onda un nuovo appuntamento con “Back to school”, il programma condotto da Federica Panicucci in cui alcuni Vip si trovano a a rifare l’esame di quinta elementare. Tra i Big della puntata di questa sera troviamo Blind, Jo Squillo, Gigi e Ross.

"Back to School", anticipazioni della puntata del 27 aprile

"Back to School" è il reality show in onda dal 5 aprile 2023 su Italia 1 con la sua seconda stagione. Da Nicola Savino, la conduzione è passata quest'anno a Federica Panicucci, affiancata dall'attore e comico Gianluca "Scintilla" Fubelli, che copre il ruolo di terribile "capoclasse".



Il format è rimasto sostanzialmente invariato e vede diversi Vip fronteggiare l'esame di quinta elementare, giudicati da una Commissione composta da cinque veri maestri elementari, che possono promuovere, bocciare o rimandare gli alunni famosi. Prima della prova finale, comunque, gli allievi sono guidati nello studio e nell’apprendimento da 13 "Maestrini", bambini dai 7 agli 11 anni, che preparano al meglio i Vip in vista del temuto esame.

I Ripetenti che questa settimana tornano in aula sono: il rapper Blind, i comici e conduttori Gigi e Ross, la showgirl Elena Morali, l'attrice e conduttrice Natasha Stefanenko e la cantante e conduttrice Jo Squillo. Ritroviamo, inoltre, la “rimandata", Carmen Di Pietro.

Nelle precedenti tre puntate di questa edizione abbiamo visto Vip come Valeria Marini, Pierpaolo Pretelli, Walter Zenga, Raffaella Fico, Ricky Tognazzi, Aldo Montano, Gabriele Cirilli, Mietta e Francesco Pannofino.

"Back to school" è un programma RTI in collaborazione con Blu Yazmine. Scritto da Angelo Ferrari con Nicola Lorenzi, Lorenzo Almansi, Tommaso Corda, Ilenia Ferrari, Fabrizio Gasparetto, Marco Matteo, Alexio Biacchi, Ferdinando Sorbo. La regia è affidata a Cristiano D'Alisera. La regia delle clip al campus è di Giampaolo Marconato.

La nuova puntata de “Back to School” va in onda oggi, giovedì 27 aprile 2023, su Italia 1 a partire dalle 21.20. Il programma è visibile anche in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.