Back to School, le anticipazioni e i Vip della puntata di questa sera

Italia 1 trasmette oggi, giovedì 4 maggio, dalle 21.20, la quinta puntata stagionale di “Back to school”, il reality show condotto da Federica Panicucci che vede alcuni personaggi famosi impegnati a rifare l’esame di quinta elementare. Un gioco da ragazzi? Non esattamente. Tra i Vip di questa sera troviamo Katia Ricciarelli e Justine Mattera.

"Back to School", anticipazioni della puntata del 4 maggio

Quinto appuntamento (dei sei previsti) con la seconda stagione di "Back to School", il reality show di Italia 1 che lancia una sfida apparentemente semplice, ma a conti fatti dalle molte insidie: rifare, in età adulta, gli esami di quinta elementare. Padrona di casa del programma è Federica Panicucci, affiancata per l'occasione dall'attore e comico Gianluca "Scintilla" Fubelli, che veste i panni del "capoclasse" casinista.



Ad affrontare i temuti esami sono alcuni Vip, giudicati da una Commissione composta da autentici maestri elementari. Il responso potrà essere positivo o negativo, ma gli alunni potranno essere anche "rimandati" (al successivo giovedì). I personaggi famosi che si mettono in gioco non sono, comunque, lasciati soli: ad aiutarli nello studio e nell’apprendimento troviamo infatti tredici "Maestrini", bambini dai 7 agli 11 anni che hanno molto da insegnare al gruppo di adulti.

A mettersi in gioco, questa settimana troviamo: l'ex tronista Luca Daffrè, il cantante Ivan Cattaneo, la showgirl e attrice Justine Mattera, il soprano e attrice Katia Ricciarelli e la modella e influencer Beatrice Valli. Rimandati la scorsa settimana, ritroviamo anche oggi i comici e conduttori Gigi e Ross e la showgirl Elena Morali.

"Back to school" è un programma RTI in collaborazione con Blu Yazmine. Scritto da Angelo Ferrari con Nicola Lorenzi, Lorenzo Almansi, Tommaso Corda, Ilenia Ferrari, Fabrizio Gasparetto, Marco Matteo, Alexio Biacchi, Ferdinando Sorbo. La regia è affidata a Cristiano D'Alisera. La regia delle clip al campus è di Giampaolo Marconato.

La quinta puntata della seconda stagione di “Back to School” va in onda oggi, giovedì 4 maggio 2023, a partire dalle 21.20 su Italia 1. Il programma è inoltre visibile, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.