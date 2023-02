Claudio Baglioni commenta il Sanremo di Amadeus: "Le canzoni diventano un contorno". Polemica social

Claudio Baglioni ha commentato l'edizione del Festival di Sanremo appena conclusa con personali osservazioni che sui social non stanno trovando tutti concordi. Già conduttore e direttore artistico delle edizioni 2018 e 2019, dallo studio del Tg1 il cantante ha detto la sua sulla kermesse diretta da Amadeus per il quarto anno consecutivo.

"Non l'ho potuto vedere, sono in tour nei teatri lirici, quest'anno e anche l'anno scorso tutte le sere ero impegnato", è stata la premessa: "Ne ho sentito parlare molto, avendo fatto per due anni il direttore artistico so quanto difficile è questo mestiere. In ogni caso, Sanremo è un fenomeno, credo ce ne siano pochi al mondo". Poi l'opinione secondo cui, a volte, i brani in gara non avrebbero un ruolo centrale: "Probabilmente, in certe occasioni, le canzoni diventano un contorno del contorno. Forse si potrebbe riequilibrare, forse si potrebbe mettere accanto a Sanremo un piccolo festival delle musiche, alla stessa stregua del festival del cinema o di opere letterarie".

Nessun riferimento diretto ad Amadeus, ma l'appunto non è passato in sordina sui social tra gli utenti che hanno ricordato le edizioni condotte proprio da Claudio Baglioni come segnate solo dal successo di alcuni brani (Soldi di Mahmood che vinse l'edizione 2019, I tuoi particolari di Ultimo o Non mi avete fatto niente di Fabrizio Moro e Ermal Meta, per citarne alcuni), dalla presenza dei co-conduttori Virginia Raffaele e Claudio Bisio, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino e dalle tante personali esibizioni al pianoforte.

Claudio Baglioni critica il festival al tg1 dicendo che le canzoni sono diventate un contorno quando dovrebbero essere protagoniste. Certo perché quando lo ha presentato lui era: 3 ore di autoconcerto e 1 ora tutti e 28 i cantanti. Ma perché non tace? — Patry (@Patry_P_) February 15, 2023

tutti state parlando dei sanremo di claudio baglioni la cui unica cosa rilevante fu questa: pic.twitter.com/feAI283d5r — fottutissima???? (@unpooverthetop) February 16, 2023