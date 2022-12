Bake Off Italia - Dolci al forno 2022, stasera la finale: anticipazioni

Tempo di finale per la decima edizione di “Bake Off Italia - Dolci al forno 10”, programma di Real Time condotto da Benedetta Parodi.. Quattro concorrenti ancora in gara - Chiara, Davide, Ginevra, Margherita – e tre prove ci separano dall’annuncio del vincitore. Leggiamo tutto ciò che c’è da sapere sulla finale, in onda oggi 2 dicembre in prima serata.

Bake Off Italia - Dolci al forno 10: le anticipazioni della finale

Siamo giunti al gran finale della decima edizione di Bake Off Italia. Condotto da Benedetta Parodi, il talent più dolce della televisione vede oggi, 2 dicembre, la proclamazione del pasticcere amatoriale migliore d’Italia. A giudicare le prove troviamo i giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia.

I quattro finalisti sono: Chiara (25 anni, di Castel Viscardo, provincia di Terni), Davide (25 anni, di Puegnago di Garda, provincia di Bresca), Ginevra (28 anni, di Napoli), Margherita (19 anni, provincia di Vicenza).

Sono come al solito tre le sfide che i concorrenti devono affrontare, ognuna delle quali prevede una eliminazione. La prima è la prova creativa, che vede i concorrenti impegnati nella realizzazione della Kek Lapis (o torta millestrati). Considerata in assoluto la torta più difficile da preparare, è originaria della Malesia è darà filo da torcere ai pasticceri.

Dopo la prima eliminazione, la prova tecnica vede i concorrenti intenti a replicare un dolce opera dell’ospite Gino Fabbri: la spettacolare Torta Giubileo.

I due finalisti rimasti in gara si cimenteranno nella prova finale, composta da tre realizzazioni: una torta classica al forno, un dolce al piatto, una monoporzione moderna.

Soltanto uno potrà aggiudicarsi il titolo di Miglior pasticcere amatoriale d’Italia.

Dove vedere “Bake Off Italia - Dolci al forno 10” in tv e in streaming

La finale di “Bake Off Italia - Dolci al forno 10” va in onda venerdì 2 dicembre dalle 21.20 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) e in live streaming sul sito ufficiale del canale. La puntata sarà poi disponibile, dopo la messa in onda, sulla piattaforma Discovery + (per gli abbonati al servizio).