Bake Off - Dolci in forno: anticipazioni del 30 settembre

Siamo giunti alla quinta puntata stagionale di “Bake Off - Dolci in forno”, talent dedicato al mondo della pasticceria. Nell’appuntamento di oggi, 30 settembre, i concorrenti devono misurarsi con tre prove dedicate al cioccolato. Il migliore verrà premiato con il grembiule blu, il peggiore dovrà invece abbandonare la competizione.

Bake Off Italia 2022: anticipazioni 30 settembre 2022

Quinto appuntamento con “Bake Off – Dolci in forno”, talent culinario condotto da Benedetta Parodi da Villa Borromeo di Arcore. Fatta la conoscenza del nuovo giudice Tommaso Foglia, subentrato a Clelia d'Onofrio e collega di Ernst Knam e Damiano Carrara, la gara è ormai entrata nel vivo. Nella scorsa puntata abbiamo visto tre prove dedicate al tema della merenda, al termine delle quali Margherita ha ottenuto il grembiule blu e Gaia, eliminata, ha dovuto abbandonare la competizione. In onda oggi, 30 settembre, la quinta puntata del programma ha come tema il cioccolato.

I pasticceri hanno il compito di affrontare tre prove dedicate a questa prelibatezza: nella prima devono preparare una torta pere e cioccolato apportando qualche variazione personale; la seconda è incentrata sulla foresta nera (nella versione classica è una torta proveniente dalla Germania, con ciliegie, panna montata e cioccolato); nella terza i concorrenti devono realizzare una scatola che contenga tre diverse tipologie di cioccolatini. Al termine degli step al più bravo verrà dato il grembiule blu e un bonus per la puntata successiva, mentre il peggiore sarà eliminato. Da segnalare che, causa motivi di salute, Stefano non parteciperà a queste prove, ma tornerà comunque in gara nel prossimo appuntamento.

Dove vedere “Bake Off 2022” in tv e in streaming (30 settembre 2022)

La quinta puntata stagionale di “Bake Off” va in onda venerdì 30 settembre alle 21.20 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) e in live streaming sul sito ufficiale del canale. Le puntate sono disponibili anche su Discovery +, per gli abbonati al servizio.