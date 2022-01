Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto: eliminati Mirella e Giacomo, ora la finale

Su Real Time ieri in onda la semifinale di Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto, spin-off dello show culinario di Benedetta Parodi. Tema della nuova puntata sono stati i piatti della domenica, con nuove prove che sono costate caro a nonna Mirella e suo nipote Giacomo. Ufficiali quindi le tre coppie finaliste. Condotto da Flavio Montrucchio, Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto è in onda il venerdì su Real Time in prima serata a partire dalle 21:25.

Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto: recap ultimo episodio ed eliminati

Nella nuova puntata “Le due facce della domenica” i concorrenti si sono sfidati sui piatti tipici di una giornata domenicale, cimentandosi sia in ricette casalinghe che in cucina gourmet. Nella prova creativa è stato richiesto ai cuochi di preparare la pizza; ospite per l’occasione il maestro pizzaiolo Alessandro Servidio, star del web con le sue video-ricette. Si è andati poi alla prova tecnica, arrivando così all’altra faccia della domenica, fatta di piatti d’alta cucina. I concorrenti hanno dovuto preparare ben tre dessert gourmet, pensandoli come un ristorante.

Sotto il tendone è arrivato quindi come ospite l’executive pastery chef più giovane d’Italia Federico Rottigni, ex- allievo del giudice Ernst Knam. La sfida è stata resa più complicata in uno dei tre dolci, di cui è stata cancellata la grammatura del babà. Vincitrici della prova sono state “le cugine” Francesca e Nadia, seguite da “le sorelle” Francesca e Carmen. Si sono salvati poi “gli eterni sposini” Ciro e Giovanni, mentre “nonna e nipote” Mirella e Giacomo sono stati eliminati a un passo dalla finale. La coppia ha ricevuto l’applauso da parte di tutti i concorrenti, e la giuria si è complimentata personalmente con il giovanissimo cuoco.

Giacomo ha infatti 11 anni, ed era stato lui a convincere nonna Mirella, 67 anni, a mettere in gioco le sue abilità ai fornelli. Da venerdì prossimo in onda la finale: le coppie rimaste in gara sono “le cugine”, “le sorelle” e “gli eterni sposini”.

Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto: format, conduttore e giudici

Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto è il cooking show condotto da Flavio Montrucchio che vede sei coppie di pasticceri amatoriali sfidarsi nelle più svariate prove culinarie.

Per arrivare in finale, dovranno però conquistare la giuria, composta da Ernst Knam, Damiano Carrara e Clelia D’Onofrio.

Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto: dove vederlo

Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto è in onda il venerdì in prima serata su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) a partire dalle 21:25 e in streaming sul sito ufficiale.