Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto: la sfida finale stasera su Real Time

Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto, lo spin-off del celebre cooking show di Benedetta Parodi, giunge all’epilogo. Stasera va in onda il gran finale: tre coppie di aspiranti pasticceri si contendono la vittoria del programma condotto da Flavio Montrucchio. Alla giuria, come sempre, Ernst Knam, Damiano Carrara e Clelia D’Onofrio.

La sfida conclusiva è in onda oggi venerdì 28 gennaio su Real Time in prima serata a partire dalle 21:25.

La puntata di oggi: gran finale con ospiti i Casa Surace

Dopo l’eliminazione in semifinale di “nonna e nipote” Mirella e Giacomo alla sfida della preparazione del babà napoletano, rimangono tre coppie in lizza per la vittoria: “le cugine” Francesca e Nadia, “le sorelle” Francesca e Carmen e “gli eterni sposini” Ciro e Giovanni.

I concorrenti si cimenteranno in una prova inedita, dove le coppie verranno di fatto “scoppiate” e ognuno dovrà preparare un dolce senza poter contare sull’aiuto del compagno di squadra.

Ospiti della puntata saranno Bruno Galasso e Riccardo Betteghella di Casa Surace, il popolare canale YouTube con oltre un milione di iscritti, diventato virale per i suoi video comici sulle differenze tra Nord e Sud Italia.

Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto: format, conduttore e giuria

Condotto dal “re di cuori” Flavio Montrucchio, Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto è il talent show culinario dei pasticceri amatoriali. Sei coppie si sfidano ai fornelli del tendone di Villa Borromeo d'Adda, ad Arcore, sotto gli occhi attenti dei giudici (Ernst Knam, Damiano Carrara e Clelia D’Onofrio), e sognano di aggiudicarsi la coppa.

Dove vederlo stasera in tv (28 gennaio)

La finale di Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto è in onda stasera partire dalle 21:25 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) e in live streaming sul sito ufficiale.