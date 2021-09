Bake Off Italia 2021: tutte le anticipazioni e le novità della nuova edizione

Da venerdì 3 settembre, in prima serata su Real Time (canale 31), torna l'appuntamento con Bake Off Italia – Dolci in Forno, il cooking show targato BBC, prodotto da Banijay Italia per Discovery Italia e condotto da Benedetta Parodi. Un viaggio attraverso le bellezze italiane per questa nona edizione il cui tema è “Cartoline dall’Italia” e ritrova i giudici Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara.

ll Miglior pasticcere amatoriale d’Italia verrà incoronato come sempre a Villa Borromeo d'Adda, ad Arcore (MB), uno dei gioielli artistici della Lombardia e dell'Italia, in una scenografia che, richiamando il tema dell'edizione, è caratterizzata da piccoli e preziosi scorci di case, cucine e paesaggi, proprio come una vera “cartolina dall’Italia”. I colori ricordano l'azzurro del cielo, il verde della menta, il giallo del sole, legno e paglia di Vienna i materiali utilizzati. Gli arredi e gli oggetti, tutti rigorosamente artigianali, vengono da ogni parte d’Italia. L'obiettivo è creare un'atmosfera che faccia sentire il telespettatore a casa, ma allo stesso tempo gli faccia sognare paesaggi e luoghi magici del nostro paese.

La gara si sposta anche a Perugia, a Portofino e in Trentino, dove saranno ambientate tre delle esterne, di questa nona edizione.

Bake Off Italia 2021, i concorrenti

I 20 aspiranti pasticceri si affronteranno in un percorso lungo 16 puntate preparando dolci prelibati e si scontreranno nelle 3 classiche sfide: la prova creativa, durante la quale avranno modo di dare sfogo alla fantasia e reinterpretare le ricette classiche della pasticceria; la prova tecnica, i cui dovranno dimostrare abilità e manualità lontano dagli occhi dei giudici che assaggeranno le creazioni al buio; infine, la prova sorpresa, architettata per mettere in difficoltà gli aspiranti pasticceri.

Bake Off Italia 2021, gli ospiti

Tra gli ospiti d'eccezione che arriveranno sotto il tendone ci saranno l'attrice napoletana Marisa Laurito, il pastry chef e Cake Designer Renato Ardovino, la food influencer Carlotta Perego, l'usignolo di Cavriago Orietta Berti e ritorno a casa per Csaba Dalla Zorza.

Radio ufficiale di Bake Off Italia è per il nono anno consecutivo Radio Italia che dedicherà alcune iniziative che vivranno on air, sul sito radioitalia.it e sul profilo IG di Radio Italia.

Bake Off Italia – Dolci in Forno è prodotto da Banijay Italia per Discovery Italia. Real Time è visibile al Canale 31 del Digitale Terrestre. L'hashtag ufficiale è #BakeOffItalia.