Bake Off Italia 2021, chi sono i concorrenti: nomi, schede, età, lavoro e foto

Chi sono i concorrenti di Bake Off Italia 2021? Da venerdì 3 settembre, in prima serata su Real Time (canale 31), torna l’appuntamento con Bake Off Italia - Dolci in forno, il cooking show targato BBC, prodotto da Banijay Italia per Discovery Italia, e condotto da Benedetta Parodi. Un viaggio attraverso le bellezze italiane per questa nona edizione il cui tema è “Cartoline dall’Italia” e che ritrova i giudici Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara. Di seguito tutti i protagonisti della nuova edizione.

Daniela (29 – Foggia)

E' una ballerina e insegnante in una scuola primaria a Milano. Ama la pasticceria e la danza e quando cucina non può fare a meno di ballare. Nel 2015 è stata nel cast di Amici di Maria De Filippi, ma non è riuscita ad arrivare al serale per via di un infortunio. Pensa di poter vincere perchè è molto competitiva, ma nella vita dice di essere un “pezzo di pane”.

Edoardo (28 – Sesto Fiorentino, FI)

Studente di medicina e volontario del 118, sogna di diventare medico e di aprire una catena di pasticcerie a New York. Quando prepara i dolci usa anche gli strumenti del suo mestiere per essere preciso al millesimo. Per lui la pasticceria non è solo una passione, ma una carriera che vorrebbe intraprendere per far ricredere i suoi genitori.

Enrico (38 – Paderno Dugnano, MI)

Lavora come fabbro e operaio metalmeccanico, ma è pronto a cambiare vita. Anche se sembra lontano dal mondo della pasticceria, appena ha un minuto libero ama stare in cucina e mettere le mani in pasta. È un grande appassionato di fitness.

Gerardo (35 – Pignola, PZ)

Lavora a Milano in un laboratorio di biologia. Molto legato alla famiglia, grazie ai dolci ha riscoperto il legame con la madre, venuta a mancare quando era un ragazzino. Autoironico, creativo e amante delle arti, ha fatto parte di gruppi folkloristici, balla il tip tap, è stato direttore di coro e suona la tromba. Per lui la pasticceria è chimica, ma anche cuore.

Giacomo, in arte Peperita (38 – Milano)

Torna a Bake off dopo l’incidente avvenuto sotto il tendone lo scorso anno, che gli ha impedito di partecipare alla gara. Pugliese di nascita, vive a Milano dove è un impiegato di giorno e una drag queen di notte, quando si esibisce in esuberanti e divertenti spettacoli. Partecipa per diventare la prima drag queen pasticciera d’Italia e portare tutto il suo colore sotto il tendone.

Giuseppe (69 – Reggio Emilia)

Nato in Sicilia, poi trasferitosi in Emilia Romagna, è un ex tecnico radiologo e ha lavorato per più di 40 anni in pronto soccorso. Appassionato di poesia, scrive versi in vernacolare che dedica alle persone a lui care e alla sua terra. Vuole dimostrare che anche un pensionato può essere un bravo pasticciere e che nella vita non si smette mai di imparare.

Gloria B. (18 – San Michele al Tagliamento, VE)

Studentessa, è cresciuta con uno scopo ben preciso: realizzare dolci. La pasticceria è il suo sogno e vuole partecipare a Bake off per dimostrare ai genitori che la sua è una passione reale. Ha fatto nuoto a livello agonistico e ammette di essere molto competitiva.

Gloria P. (41 – Roma)

Client advisor, è una mamma single di due bimbe, che sognava di diventare una restauratrice. Nel periodo delle due gravidanze ha scoperto la pasticceria e sopratutto la pasta di zucchero. Per lei la decorazione dei dolci è fondamentale. Il suo scopo è convincere Knam ad aprire una pasticceria insieme a lei a Roma.

Lola (49 – Roma)

Nata in Siberia, da piccola si è trasferita in Ucraina. Cresciuta in una famiglia di ballerini, ha dedicato la sua vita al ballo in giro per il mondo, per poi trovare l’amore in Italia e trasferirsi a Roma. Ora si divide tra il lavoro come fitness trainer e i suoi impegni di mamma. La pasticceria la rilassa e quando cucina è come se meditasse.

Lora (27 – Genova)

Palestinese di origini, è in Italia da 8 anni per studiare fisioterapia. Si è sempre sentita straniera a casa sua, per questo ha deciso di trasferirsi molto giovane. Avrebbe voluto assecondare la sua passione per la cucina, ma non ha avuto i mezzi per farlo. Il suo sogno è aprire una pasticceria in Italia dove proporre dolci con un mix di tradizione araba, ebraica e italiana. ù

