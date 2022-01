Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto: stasera sfida sui piatti della domenica

Su Real Time torna Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto, lo spin-off del celebre cooking show di Benedetta Parodi. Presenta il “re di cuori” Flavio Montrucchio: alla giuria Ernst Knam, Damiano Carrara e Clelia D’Onofrio.

La nuova puntata è in onda stasera su Real Time in prima serata a partire dalle 21:25.

Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto: recap e anticipazioni

La sfida della torta di mele ha messo alla prova le abilità delle coppie di aspiranti pasticceri. “Nonna e nipote” Mirella e Giacomo si sono classificati al primo posto, davanti a “le cugine”. La prova ha invece messo in seria difficoltà “gli eterni sposini” Ciro e Giovanna e “le sorelle” Francesca e Carmen. Con un colpo di scena i giudici hanno però deciso di non eliminare nessuna delle coppie visto l’alto tasso di difficoltà della sfida.

In questa nuova puntata di venerdì 20 gennaio i concorrenti si cimenteranno nei piatti della domenica, tipici di una giornata di relax trascorsa in famiglia.

Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto: format, conduttore e giudici

Condotto da Flavio Montrucchio, Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto è uno show culinario che vede sei coppie di pasticceri amatoriali sfidarsi a colpi di dolci. Sotto gli occhi attenti della giuria (Ernst Knam, Damiano Carrara e Clelia D’Onofrio), le coppie di congiunti sognano di arrivare in finale.

Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto: dove vederlo venerdì 21 gennaio

Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto sarà in onda stasera su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) e in streaming sul sito ufficiale. La nuova puntata è in prima serata e inizia alle 21:25.