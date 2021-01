Il cantante mascherato, Milly Carlucci: "Balivo al posto della Isoardi? Non abbiamo mai pensato a Elisa in giuria"

Caterina Balivo avrebbe soffiato il posto a Elisa Isoardi nella giuria del Cantante Mascherato, che torna su Rai Uno venerdì 29 gennnaio. "Voci infondate" assicura Milly Carlucci durante la conferenza stampa.

"Non c'è mai stata l'ipotesi Elisa in giuria - ha spiegato la conduttrice durante l'incontro in streaming con la stampa - La stimo tanto e mi auguro di poter scrivere un programma su misura per lei. Mi fanno ridere i social quando montano queste polemiche. Abbiamo cinque giurati, non è che gli altri sono stati automaticamente esclusi. Non diamo compensi stratosferici, ma avevamo l'opportunità quest'anno di prendere un quinto giurato e parlando con Stefano Coletta (direttore di Rai Uno, ndr) Caterina è stata la nostra unica proposta".

Caterina Balivo: "Lasciare Vieni da me è stata una mia scelta"

Nessun braccio di ferro dunque tra le due conduttrici, entrambe al primo anno senza conduzione sull'ammiraglia. E mentre Elisa Isoardi ha fatto sapere di essere pronta anche a sbarcare su altri lidi televisivi, Caterina Balivo non vede altre reti nel suo futuro professionale: "Sono contenta di tornare su Rai Uno, dove per me tutto è partito nel '99. È stata una mia scelta quella di lasciare 'Vieni da me', anche perché nell'ultimo mese è stato pesante lavorare in quelle condizioni e senza pubblico. Ho detto di sì a Milly perché avevo voglia di tornare a far divertire il pubblico e sono convinta che questo sia il programma adatto. Quando ho comunicato a Coletta che non avrei potuto continuare il mio contratto ci siamo continuati a sentire - ha concluso la conduttrice - e questa opportunità mi ha reso felice perché il mio percorso è iniziato su Rai Uno e spero continui qui".

Stefano Coletta: "Orglioso per il ritorno di Caterina"

Un commento sul ritorno di Caterina Balivo, in conferenza, è arrivato anche dal direttore di Rai Uno, Stefano Coletta: "Sono orgolgioso che un volto importante della rete torni con questo ruolo in uno show di prima serata". Accanto a lei l'amico Francesco Facchinetti: "La stimo molto e le voglio bene. L'ho conosciuta in tv. Lei poi ci è rimasta, io sono andato via. Sono contento di condividere questa avventura con lei".