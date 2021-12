Ballando, Alvise Rigo strappa i pantaloni: il commento bollente di Mariotto (passato inosservato)

E' oggettivamente il sex symbol di questa edizione di Ballando con le Stelle, Alvise Rigo. Non a caso, nelle ultime ore si è parlato di un presunto flirt, presto smentito, dell'ex rugbista con la conduttrice Alba Parietti. Ma nell'ultima puntata del varietà di Rai Uno ad apprezzare lo sportivo è stato tutto l'intero pubblico a casa, in virtù della performance provocante messa in piedi al fianco di Tove Villfor. Incantati anche Guillermo Mariotto ed Elenora Daniele, a bordo pista. Incidente bollente in studio, con i pantaloni strappati al termine dello show.

Bollori in pista sulle note di Smell like teen spirits, brano che ha interpretato Alvise insieme alla sua insegnante di danza. Poi l'imprevisto: al campione si sono strappati i pantaloni proprio nel momento finale del ballo. A scherzarci su è Milly Carlucci: "A lui si strappa un paio di pantaloni a puntata". Parole dopo le quali il ragazzo si è divertito a mostrare il lato b alla giuria. Giuria che ha regito nelle parole di Guillermo Mariotto. "Che meraviglia", ha detto il designer.

Il commento di Eleonora Daniele

Poco dopo, la conduttrice ha riportato ordine ("Ma che fai, mostri il sedere?", ha esclamato), ma prima ha chiesto un commento alla ospite speciale della serata, ovvero Eleonora Daniele. "Tanta roba", ha commentato la presentatrice di Storie Italiane, incantata di fronte al corpo statuario dell'uomo.

L'avvenenza di Alvise non ha però certo distratto la giuria, che non è stata di manica larga con lui e la sua maestra. Le uniche a spezzare una lancia in favore della coppia, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli: "E' tutto molto contemporaneo - ha detto la coreografa - C'era il ballo, mi sono piaciuti molto all'inizio perché erano sinuosi e flessibili con il corpo, ho trovato che avete alzato di più la qualità rispetto alla settimana scorsa". "Sia Andrea Iannone che te, in maniera diversa, siete molto negati per questa storia. Non ti vedo nel ballo", ha tuonato poi Mariotto. "Abbiamo altre qualità", la replica di Alvise... Non a caso.