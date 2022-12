"Ballando" nel caos, i conduttori Rai si schierano: chi è con Selvaggia (e chi no)

Tra coloro che hanno messo in dubbio l'efficacia del sistema di voto a Ballando con le Stelle - che ieri ha portato alla vittoria della giornalista Luisella Costamagna - c'è su tutti Selvaggia Lucarelli, vera e propria protagonista di questa edizione. Suo malgrado. Sì perché durante questi mesi di programma la giurata è stata più del solito al centro delle discussioni, compresa la polemica con cui ieri sera ha definto "un magna magna" il trionfo della giornalista Luisella. Ebbene oggi, ovvero all'indomani della finalissima, sono molti i volti dello spettacolo che prendono le stesse parti di Selvaggia, mettendo in discussione il meccanismo di voto del varietà di Rai Uno, o semplicemente schierandosi in sua difesa.

Com'è noto infatti ieri sera il televoto ha acceso Twitter, dove si è gridato allo scandalo dato che nessuno conosce il peso specifico dei giudizi della giuria e dei like social. A recriminarlo è Selvaggia. Ma non solo. "Ci tenevo più io alla sua vittoria che lei. Ema era felice anche solo di partecipare. Ma posso dire che sono basita. Rivedrei i voti dal web e un po' di regolamento", digita Andrea Delogu, conduttrice di Rai Due e grande amica della concorrente, che scrive questo tweet tra il serio e il faceto, per poi buttarla in scherzo: "Buon natale a voi e famiglie. Comunque ieri scherzavo, non l'ho presa male per il terzo posto di Ema. È stata una finale bellissima e sono felice di averla vista sere. Sono dal mio avvocato a denunziare tutti".

A difendere Selvaggia anche la conduttrice Francesca Fialdini. "La vincitrice di Ballando con le Stelle è Selvaggia - scrive su Instagram - Lo show è esploso anche quest'anno in forza e a causa della sua presenza. Ieri sera aveva previsto subito come sarebbe andata a finire. E ha riportato il senso delle cose dentro un binario durante tutta questa edizone". Tra le voci, anche quella di Salvo Sottile: "Non mi è piaciuto il trattamento riservato ieri a Selvagga Lucarelli. Ognuno dovrebbe poter parlare senza essere fischiato o contestato appena apre bocca. Trovo ancora più triste l'isolamento e lo scherno da parte dei suoi colleghi della giuria che, invece di fare squadra, l'hanno provocata fi continuo e trattata come un corpo estraneo. Lo dice uno che tanti anni fa è stato massacrato a Ballando da Selvaggia. Quando è troppo è troppo".