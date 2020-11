Ballando con le stelle, Bruno Vespa ballerino per una notte

Questa edizione di 'Ballando con le stelle' è arrivata alla semifinale, in onda sabato 14 novembre alle 20.35 su Rai1. Tante le prove che affronteranno le coppie in gara per convincere non solo il pubblico a casa, ma anche la temutissima Giuria in studio capitanata da Carolyn Smith e formata da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. New entry di questa edizione l'antigiuria composta da Rossella Erra, Antonio Razzi e Gianni Ippoliti. Immancabili le presenze fisse di Roberta Bruzzone, la nota criminologa, pronta a svelare curiosità sui concorrenti in gara e Alberto Matano, conduttore di Vita in Diretta.

Bruno Vespa ballerino per una notte

Ospite d'eccezione per questa serata, uno dei giornalisti televisivi più amati e apprezzati dal pubblico: Bruno Vespa, per la prima volta sulla pista da ballo.

Ballando con le stelle, semifinale: le sfide dirette

Come da tradizione la puntata vedrà le coppie in gara duellare attraverso sfide dirette. Le prime coppie che si sfideranno sono: Tullio Solenghi - Maria Ermachkova vs Paolo Conticini - Veera Kinnunen in una romantica coreografia di valzer; Daniele Scardina - Anastasia Kuzmina vs Gilles Rocca - Lucrezia Lando in una ruggente sfida di tango; Alessandra Mussolini - Maykel Fonts vs Costantino della Gherardesca - Sara di Vaira in una passionale coreografia di paso doble; ogni esibizione dei concorrenti sarà preceduta dal video racconto di un momento particolarmente emozionante e significativo delle loro vite.

Ballando con le stelle, le coppie al ripescaggio

Tutte le coppie momentaneamente ferme a bordo pista avranno ancora una chance di tornare in gara grazie ad un ripescaggio effettuato attraverso il voto combinato di Giuria e social. Le coppie che si giocheranno il tutto per tutto cercando di tornare in gara sono: Barbara Bouchet - Stefano Oradei, Ninetto Davoli - Ornella Boccafoschi, Lina Sastri - Simone Di Pasquale, Rosalinda Celentano – Tinna Hoffman; Vittoria Schisano – Marco De Angelis ed Elisa Isoardi - Raimondo Todaro.

Il giudizio finale su eliminazioni e promozioni spetterà sempre al pubblico da casa che avrà la possibilità di partecipare alla gara votando le proprie coppie preferite direttamente sui social network, dai profili ufficiali di Ballando con le stelle.