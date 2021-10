Ballando con le stelle 16, in pista con i protagonisti

Un figlio adolescente. Per Milly Carlucci Ballando con le stelle è esattamente questo, "pieno di passione, curiosità, novità, molto spesso imprevedibile". La conduttrice ha presentato oggi la sedicesima edizione del suo talent show, al via da sabato 16 ottobre in prima serata su Raiuno. Quest'anno un cast pieno di nomi che la padrona di casa corteggiava da tempo, a partire da Al Bano: "Sono 16 anni che me lo chiede - ha detto a Today - Non accettavo perché so di non essere un ballerino e pensavo che tutta la stima che ho guadagnato col canto l'avrei persa ballando. Era questo che mi bloccava. Invece l'animale è più vivo che mai"

In pista anche Morgan, che ammette: "Pare che io sia abbastanza negligente. Gli altri si allenano molto di più. Io sono pigro, diciamo che non mi applico". Stupirà comunque con il suo look, cominciando dai capelli: il cantautore sfoggia un mullet multicolore che sfoggia con orgoglio, "ogni tanto la creatività va anche in testa". Felice di mettersi in gioco Arisa, "un po' impedita" ma pronta a sfidarsi. New entry Alessandra Mussolini, "diversamente giurata", che promette: "Può succedere di tutto".