Ballando, Milly Carlucci ballerina per una notte con Samuel Peron

Colpo di scena a Ballando con le stelle. Samuel Peron, che a causa del Covid non ha potuto prendere parte, come previsto, a questa edizione, torna sul palco del dance show, e a scendere in pista con lui sarà Milly Carlucci. Per la prima volta, dunque, sarà proprio la padrona di casa a mettersi in gioco e a vestire i panni di ballerina per una notte, insieme a uno dei maestri più amati del programma. "Sono ovviamente felice, soprattutto di riaccogliere Samuel Peron - ha annunciato la conduttrice sul suo profilo Instagram - Il problema è che con tutte le cose che ho da fare dalla mattina alla sera, non ho tutto questo tempo da dedicare al ballo. Farò la mia solita maratona per cercare di mettere insieme qualcosa. Abbiate pietà e siate molto clementi con me".

Appuntamento sabato 17 ottobre, alle 20.35, su Rai1. La serata si aprira con l'attesissimo spareggio fra le coppie Antonio Catalani - Tove Villfor e Costantino della Gherardesca - Sara di Vaira. La gara è ormai giunta a metà percorso, ma lo scenario cambia d'improvviso. Le votazioni per lo spareggio, infatti, ripartiranno da zero, visto che la produzione ha deciso di invalidare le precedenti avendo riscontrato evidenti anomalie.

Ballando con le stelle, quarta puntata: le coppie in gara

Durante la quarta puntata vedremo esibirsi: Lina Sastri - Simone Di Pasquale, Rosalinda Celentano – Tinna Hoffman, Vittoria Schisano - Marco De Angelis, Elisa Isoardi - Raimondo Todaro, Alessandra Mussolini - Maykel Fonts, Tullio Solenghi - Maria Ermachkova, Paolo Conticini - Veera Kinnunen, Daniele Scardina - Anastasia Kuzmina, Gilles Rocca - Lucrezia Lando e la coppia uscita vincitrice dallo spareggio iniziale. Le coppie Barbara Bouchet - Stefano Oradei, Ninetto Davoli - Ornella Boccafoschi sono state eliminate nelle puntate precedenti, ma la loro corsa non è finita. Tra qualche settimana avranno la possibilità di rientrare in gara.