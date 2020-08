Ballando con le stelle 2020, le coppie maestri-ballerini

Tutto pronto per la 15esima edizione di 'Ballando con le stelle', al via da sabato 12 settembre su Rai1. Se i nomi dei ballerini si conoscono già da marzo - quando il programma sarebbe dovuto partire, poi saltato a causa del coronavirus - gli abbinamenti con i maestri sono stati appena svelati su Instagram.

13 le coppie che si sfideranno in pista tra passi di tango, rumba e cha cha cha, ballando come tutte le edizioni. Milly Carlucci, infatti, ha fatto sapere che tutto il cast verrà sottoposto al tampone ogni settimana. Nessuna novità nemmeno in giuria, dove sono confermati Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli.

Ballando con le stelle 2020, le coppie