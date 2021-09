Ballando con le stelle 2021, Arisa concorrente ufficiale. Chi è Vito Coppola?

Dopo settimane di rumor, l'ufficialità. Arisa sarà una concorrente di Ballando con le Stelle 2021. A rivelarlo Milly Carlucci nel corso di Da noi A Ruota Libera.

Con chi ballerà Arisa

"Non sai quanto tempo l'ho corteggiata per convincerla a venire a fare Ballando con le Stelle", ha confessato la conduttrice dello show. "E mi ha detto di sì, finalmente!". Milly ha poi annunciato alla cantante con quale professionista dovrà ballare: Vito Coppola, 28enne di Eboli, undici volte campione d'Italia, laureato in scienze delle attività motorie e sportive, con poco più di 20.000 follower Instagram.

"Stiamo parlando di un immenso maestro di ballo", ha sottolineato Carlucci, con Arisa che nel frattempo ha voluto salutare Amici di Maria De Filippi.

Arisa saluta Amici

È sorprendentemente durata soltanto un anno l'esperienza della cantante con il talent di Canale 5, che Arisa non ha dimenticato. "Mi mancano tutti moltissimo e auguro ai talenti che avranno la fortuna di restare nella scuola d'imparare il più possibile, di far tesoro dei particolari e di essere grati", ha scritto Arisa su Instagram. "Amici è un'esperienza incredibile, una grande occasione, in tutte le vesti e sotto tutti i punti di vista. È stata e rimarrè sempre una delle opportunità più grandi che ho avuto fin ora nella vita per avere un contatto con la gente vera e per imparare ogni giorno qualcosa da chiunque incrociassi in quel luogo magico. Mi mancherà tutto quanto".

Quando parte Ballando?

La nuova stagione di Ballando con le Stelle partirà sabato 16 ottobre. A poco meno di un mese al via, il cast prende finalmente forma.