Ballando con le stelle 2021: concorrenti, giuria, notizie sul dance show di Rai1

Ballando con le stelle 2021 torna a intrattenere il pubblico del sabato sera di Ra1 il prossimo 16 ottobre. Storica padrona di casa è sempre lei, la regina del dance show Milly Carlucci, da mesi alla costruzione del cast di un programma diventato ormai un graditissimo appuntamento per i fidati spettatori. Dopo indiscrezioni, ipotesi e rumors sui personaggi del mondo dello spettacolo chiamati a dare prova delle doti da ballerini, la conduttrice ha svelato i primi sette nomi dei protagonisti di questa 16esima edizione: tra loro solo uno, alla fine del percorso che durerà circa due mesi, replicherà il successo che l’anno scorso rese vincitore Gilles Rocca.

Ballando con le stelle 2021, chi sono i concorrenti

Rappresentati del mondo della musica e della recitazione compongono l’elenco dei primi concorrenti di Ballando con le stelle 2021. A partire da Al Bano Carrisi che ritrova Milly Carlucci dopo aver già preso parte al Cantante Mascherato negli abiti del Leone. Il cantante infrange così uno storico tabù del programma che ha sempre voluto tra i propri concorrenti volti mai visti in altri 'reality', ambiente a cui Al Bano non è certo nuovo: era il 2005, infatti, quando prese parte alla storica edizione dell'Isola dei Famosi con ascolti stellari e rottura in diretta con Loredana Lecciso. Nel 2018, poi, ha poi preso parte a The Voice in qualità di coach, per bissare il tutto nel 2020 al fianco della figlia Jasmine in The Voice Senior.

Nella liste compare anche Morgan che ha già spiegato molto chiaramente i motivi della sua partecipazione al programma di Rai1 e la collega Mietta, anche lei già concorrente a Music farm, Tale e quale show e Il Cantante mascherato e giudice in Star academy e All together now.

Ad esibirsi sul palco anche Sabrina Salerno, showgirl icona degli anni Ottanta e Novanta e protagonista di una serata del Festival di Sanremo 2020 e l’attrice Valeria Fabrizi, amatissima suor Costanza della fiction Che Dio ci aiuti. Dal mondo dello sport arriva l’ex calciatore Fabio Galante, mentre da quello della tv il parrucchiere Federico Fashion Style che da tempo palesa l’interesse verso il programma: "Se so ballare almeno la metà di quanto so ‘tagliare i capelli? Chi vivrà vedrà", aveva detto. E ora il pubblico avrà modo di appurare l’eventuale talento nascosto.

Ballando con le stelle 2021, giuria e gli opinionisti

Anche quest’anno la giuria di Ballando con le stelle è la stessa degli anni scorsi: Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni."Io non cambierei nulla perché quella giuria rappresenta il pubblico nella sua totalità", aveva spiegato Milly Carlucci che ha confermato anche la coppia di opinionisti formata da Alberto Matano e Roberta Bruzzone, ai quali quest’anno si aggiungerà Alessandra Mussolini, già concorrente nella scorsa edizione in coppia con Samuel Peron.

Ballando con le stelle 2021, i ballerini

Squadra che vince non si cambia neppure dal fronte ballerini professionisti, ad eccezione di Raimondo Todaro che ha comunicato il suo addio al programma non senza polemiche. Ritroveremo, allora, Samuel Peron, Stefano Oradei, Vera Kinnunen, Sara Di Vaira, Anastasia Kuzmina, Simone Di Pasquale, Alessandra Tripoli, Maykel Fonts, Luca Favilla, Marcello Nuzio e Lucrezia Lando.