Ballando con le Stelle 2021, Morgan concorrente per solo 3 puntate?

Meno di 10 giorni al via della nuova edizione di Ballando con le Stelle ed è subito 'caso Morgan'. L'ex giudice di X Factor, concorrente a sorpresa dello show condotto da Milly Carlucci, avrebbe infatti firmato un contratto 'a tempo'.

L'indiscrezione

A lanciare la clamorosa indiscrezione l'ultimo numero di Oggi. Il cantante avrebbe accettato di partecipare a Ballando con le Stelle per tre puntate appena, causa cachet evidentemente considerato poco consono alle sue richieste. Sarà davvero così?

E non è tutto. Perché anche Arisa, altra concorrente ufficiale, avrebbe iniziato a fare le bizze. L'ex professoressa di Amici avrebbe chiesto agli autori di non voler mai incontrare Andrea Di Carlo, suo ex fidanzato nonché manager di Morgan e Federico Fashion Style. “Arisa ha fatto una precisa richiesta agli autori: non vuole incontrarmi dietro le quinte dello show", ha confidato Di Carlo al magazine. "Così abbiamo dovuto modificare i turni delle prove: lei ci sarà al mattino, Morgan e Federico al pomeriggio”.

Le coppie ufficiali

Nel dubbio l'ex concorrente Alessandra Mussolini sarà una delle new entry di Ballando con le Stelle 2021, in un ruolo inedito ancora da ufficializzare, mentre tra i maestri di ballo della nuova stagione non ci saranno Veera Kinnunen e Ornella Boccafoschi, perché in gravidanza, il neo insegnante di Amici di Maria Raimondo Todaro e Stefano Oradei, assente dell'ultima ora tra le proteste social dei fan. Al Bano, tra i concorrenti più attesi, ballerà con Oxana Lebedew.