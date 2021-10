Ballando con le stelle 2021: cosa è successo nella terza puntata e la classifica finale

La terza puntata di Ballando con le Stelleha visto trionfare la coppia formata da Al Bano Carrisi e Oxana Lebedew, a conquistare il tesoretto assegnato dalla giuria è stata invece Sabrina Salerno.

A conclusione della puntata però, al momento della classifica, Al Bano ha preso la parola ed ha annunciato il suo desiderio di fermarsi, almeno per un po': "Vorrei che Oxana andasse a farsi guardare che guarisse, rischia di perdere una brillante carriera, mi io prendo la responsabilità di andarmene per te". E così è stato, la coppia al momento si è ritirata annullando in questo modo lo spareggio tra Fabio Galante e Memo Remigi. Carrisi e Lebedew torneranno non appena la ballerina sarà guarita.

La toccante esibizione di Valeria Fabrizi e Giordano Filippo

Valeria Fabrizi si torva al sesto posto della classifica, ma la sua esibizione ha emozionato sia i giurati sia gli spettatori. Prima di ballare ha voluto recitare un monologo, un'ode alla vita che deve essere vissuta ad ogni età: "Quando non potrai più camminare usa il bastone, ma non arrenderti mai". Sulle note di Fai rumore di Diodato Fabrizi danza insieme al maestro Giordano Filippo, al temine del ballo per loro una standing ovation e un lungo applauso, inevitabili le lacrime dell'attrice 85enne.

Cristiano Malgioglio ballerino per una notte

Cristiamo Malgiogio ospite, e ballerino, per una notte ha indossato un paio di scarpette e dei guanti rossi e si è esibito in una coreografia con il tema della lotta alla violenza sulle donne. In coppia con lui Veera Kinnunen, ballerina professionista del programma di Milly Carlucci ma che al momento non si esibisce poiché è incinta. "Non sono una donna ma spero che il mio messaggio possa arrivare nel cuore di tutti" ha detto Cristiano.

Arisa e il DDL Zan

Arisa e il DDL Zan. La cantante ha voluto lanciare il proprio messaggio di sconforto riguardo a quanto accaduto al Senato. Una protesta silenziosa la sua: si è limitata a scriversi sul décolleté "DDL Zan". In passato aveva più volte spiegato perché secondo lei il disegno di legge fosse "inarginabile".

Ballando con le stelle: Mietta ancora in quarantena

Mietta e il caos positività. La cantate durante la puntata di ieri sera si è collegata in videochiamata, ha rassicurato tutti affermando di stare bene e poi ha voluto mettere i puntini sulle "i": "Quello che è stato detto penso che possa bastare,abbiamo raccontato anche troppo. È stato tutto molto confuso, sono stata messa ad una gogna mediatica".

Selvaggia Lucarelli, prima dell'inizio della puntata, non si è lasciata scappare l'occasione di lanciare una frecciatina e su Instagram ha pubblicato una foto insieme a Guillermo Mariotto con questa didascalia: "Siete vaccinati? #ballandoconlestelle".

LA FACCIA CHE FA QUANDO SELVAGGIA DICE I VACCINI FUNZIONANOOO LOOOL ROSICA #Ballandoconlestelle pic.twitter.com/bfhfr4Piii — lucia (@lightsovt) October 30, 2021

Ballando con le stelle, la classifica finale della terza puntata

Ecco la classifica finale della terza puntata