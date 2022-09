Ballando con le stelle 2022: concorrenti, giuria e notizie sul dance show di Rai1

Tutto pronto per Ballando con le Stelle, il talent condotto da Milly Carlucci che mette alla prova il ritmo di personaggi famosi pronti a scendere in pista. Ormai il cast è ufficiale, così come la data di partenza. Nessuna variziaone per quanto riguarda i giudici, novità interessanti nell'elenco dei concorrenti provenienti da diversi ambiti del mondo dello spettacolo, dello sport, del giornalismo.

Di seguito tutte le informazioni sulla nuova edizione di Ballando con le stelle.

Quando inizia Ballando con le Stelle e dove vederlo

Lo show di ballo prenderà il via sabato 8 ottobre su Rai 1 a partire dalle 21:30. La padrona di casa sarà Milly Carlucci affiancata come sempre da Paolo Belli e la sua band.

I giudici di Ballando con le Stelle 2022

Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto sono stati confermati anche per questa edizione di Ballando con le stelle. Interessante notare come Lucarelli si troverà a dover giudicare il suo compagno, Lorenzo Biagiarelli, tra i concorrenti di questa edizione che si preannuncia ricca di colpi di scena in diretta.

Per la giuria speciale tornerà Alberto Matano, ma non Roberta Bruzzone che ha comunicato di aver lasciato lei il programma per altri impegni professionali. Ancora non è stato comunicato chi prenderà posto della criminologa, né se, effettivamente, qualcuno arriverà a sostituirla. Per quanto riguarda la giuria popolare confermata Rossella Erra affiancata da Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira: gli ex insegnanti, infatti, ricopriranno un ruolo diverso dopo l'addio alla pista di Ballando andato in onda durante le ultime puntate della scorsa edizione.

I concorrenti di Ballando con le stelle 2022

E arriviamo al punto principale: i concorrenti. Di seguito i nomi ufficializzati tra cui anche Giampiero Mughini, da poco condannato per diffamazione contro Selvaggia Lucarelli con cui già si immaginano scintille....

Iva Zanicchi (cantante, 82 anni)

Alex Di Giorgio (nuotatore, 32 anni)

Gabriel Garko (attore, 50 anni)

Enrico Montesano (attore, 77 anni)

Paola Barale (conduttrice, 55 anni)

Marta Flavi (conduttrice, 71 anni)

Luisella Costamagna (giornalista, 53 anni)

Giampiero Mughini (giornalista, 81)

Rosanna Banfi (attrice, 59 anni)

Dario Cassini (comico, 55 anni)

Ema Stokholma (conduttrice, 38 anni)

Alessandro Egger (modello, 30 anni)

Lorenzo Biagiarelli (Chef, 32 anni).

Ballando con le stelle, le coppie

Come da tradizione, ogni concorrente affronterà il suo percorso con un ballerino professionista. Di seguito gli abbinamenti: