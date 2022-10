La vita privata di Gabriel Garko: dal coming out al fidanzato

Vita privata e professionale di Gabriel Garko: dopo aver vinto, da giovane, il concorso de “Il più bello d’Italia” ha intrapreso una carriera d’attore di grande successo. A ottobre lo vedremo danzare sulla pista di Ballando con le stelle. Leggiamo qualcosa in più sulla sua storia: dal vero nome alle fiction, dai film a Sanremo, dalla relazione con Adua Del Vesco al coming out.

Età, vero nome, origini, modello

Gabriel Garko - nome d'arte di Dario Gabriel Oliviero - nasce a Torino il 12 luglio 1972; ha origini vicentine (da parte di madre) e messinesi (da parte di madre). Garko ha due sorelle maggiori, Nadia e Sonia, e una minore, Laura. Dopo aver svolto il servizio militare presso l'Arma dei carabinieri e aver ottenuto il titolo di Mr. Settimo Torinese (1990), partecipa l'anno successivo al concorso "Il più bello d'Italia", dove vince. Lavora, poi, come modello per alcuni fotoromanzi.

Gabriel Garko: le fiction e il cinema

Dopo aver fatto parte del corpo di ballo di "Scherzi a parte", fa il suo esordio nella fiction televisiva nel 1996 con la miniserie "La signora della città". All'inizio degli anni 2000 appare in alcuni film per il grande schermo - "Le fate ignoranti" di Ferzan Özpetek, "Callas forever" di Franco Zeffirelli e "Senso 45" di Tinto Brass - e fa parlare di sé anche per un calendario di nudo realizzato per larivista Max. Il grande successo popolare arriva però nel 2006, quando inizia la prima stagione de "L'onore e il rispetto", serie che, fino al 2017 e nell'arco di cinque stagioni, ottiene un grande successo, forte anche del ricco cast (Serena Autieri, Manuela Arcuri, Giancarlo Giannini e Virna Lisi). Nel 2008 interpreta il film tv "Io ti assolvo" e la miniserie "Il sangue e la rosa", mentre nel 2010 prende parte ad altri due successo: il film tv "Caldo criminale" (con Sabrina Ferilli) e "Il peccato e la vergogna" (con Manuela Arcuri), che ha poi nel 2014 una seconda stagione. Successivamente recita nel film di Asia Argento "Incompresa", nella miniserie "Rodolfo Valentino - La leggenda" e nella fiction"Non è stato mio figlio".

Gabriel Garko a Ballando con le stelle 2022

Nel 2016 Gabriel Garko è tra i conduttori del sessantaseiesimo Festival di Sanremo, accanto a Carlo Conti, Virginia Raffaele e Madalina Ghenea. L'anno successivo annuncia il ritiro dalla scene per motivi personali. Dopo alcune apparizioni sporadiche in tv, torna a calcare le scene nell'ottobre del 2022: Garko sarà infatti tra i concorrenti di "Ballando con le stelle". Molto attesa, la sua partecipazione rivelerà probabilmente i motivi che si celano dietro al ritiro dalle scene.

Vita privata: da Adua De Vesco al coming out

La vita sentimentale di Gabriel Garko è sempre stata al centro della cronaca rosa. Sul set de"Il peccato e la vergogna" conosce Manuela Arcuri ed ha con lei una breve storia; successivamente si vocifera di una fugace relazione con Serena Autieri. In seguito Garko ha due storie molto chiacchierate: la prima con Eva Grimaldi, la seconda con Rosalinda Cannavò (all'epoca conosciuta con il nome d'arte Adua De Vesco). Due relazioni, queste, che si rivelano essere fasulle, create ad hoc dalle case di produzione. Quando nel 2020 Garko entra nella casa del Grande Fratello VIP per avere un confronto con l'allora concorrente Rosalinda Cannavò, fa coming out in diretta televisiva.

Gabriel Garko è fidanzato?

Dichiara poi di aver avuto una importante relazione durata 11 anni con un ragazzo di nome Riccardo e di averne avuta in seguito una con l'attore e ballerino Gabriele Rossi. Gabriel Garko è attualmente fidanzato con Mattia Emme: l’attore ha specificato che il suo compagno ha 36 anni e che non lavora nel mondo dello spettacolo ma, per il resto, non sono note ulteriori informazioni.

Gabriel Garko su Instagram

In attesa di vedere Gabriel sulla pista di "Ballando con le stelle" possiamo seguirlo sulla sua pagina ufficiale di Instagram.