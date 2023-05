Da Magalli a D'Urso, la produzione di Ballando con le stelle lancia il toto-nomi

Lavori in corso per la nuova squadra di giudici di Ballando con le stelle. Quando mancano ancora circa quattro mesi alla nuova edizione del dance show di Rai 1, la produzione ha reso partecipe il pubblico delle novità che potrebbero palesarsi dietro la scrivania del programma. Il dubbio che la cinquina composta da Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Carolyn Smith non sarà la stessa prende, così, sempre più consistenza, alimentata anche dai volti di quattro personaggi noti al grande pubblico indicati come "nuovi possibili giudici".

"Vogliamo sentire la vostra voce nei commenti su chi, tra di loro, vorreste in giuria!" si legge nel post pubblicato dall'account ufficiale del programma che mostra i volti di Barbara D'Urso, Giuseppe Cruciani, Giancarlo Magalli e Francesca Fagnani. Un dettaglio non da poco quello di palesare una rosa di canditati che, se da un lato conferma qualche cambiamento importante, dall'altro certifica anche l'addio al programma di uno dei giudici fino ad ora al loro posto.

La certezza, al momento, è che rivedremo Selvaggia Lucarelli: "La verità è che sono stata confermata a programma ancora in corso. A breve vedrò Milly Carlucci per definire le ultime cose" ha spiegato la scrittrice per smentire le voci di un abbandono della giuria del programma. E sulla possibilità che accanto a lei possa sedersi Barbara D'Urso: "Non avrei nulla in contrario se partecipasse. Credo persino che la sua presenza sarebbe molto funzionale al programma, ma solo in alcuni ruoli prestabiliti", ha aggiunto.

Tuttavia, la possibilità di vedere Barbara D'Urso a Ballando con le stelle e dunque in Rai, al momento non sembra verosimile. A oggi, infatti, pare che la conduttrice di Canale 5 abbia un contratto in essere fino a dicembre 2023 con Mediaset, dunque ogni eventuale cambiamento potrebbe aversi sì, ma solo a partire con il nuovo anno. Il suo volto, però, oggi campeggia tra quello dei potenziali nuovi giudici... Le sorprese sono tutte da scoprire.