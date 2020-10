Ballando con le stelle, tre super ospiti e un ballerino d'eccezione

Sabato 24 ottobre, alle 20.35 su Rai1, torna Ballando con le stelle. La gara entra sempre più nel vivo e i vip in corsa verso la finalissima migliorano il loro stile di puntata in puntata, anche se non mancano gli incidenti di percorso che sembrano caratterizzare questa edizione. Elisa Isoardi si è infortunata alla caviglia, ma potrebbe recuperare. "Si naviga a vista" fa sapere su Instagram, lasciando intendere che se i medici dovessero darle il via libera sarebbe pronta a scendere in pista.

Ballerino per una notte di questa settimana sarà Red Canzian: cantante, polistrumentista e produttore italiano, insieme ai Pooh, ha scritto alcuni dei più grandi successi della musica italiana. Oggi si divide tra la carriera da solista e il ruolo di produttore curando il lancio di giovani artisti attraverso la sua Academy. Red ha accettato una nuova sfida: salire sul palco per ballare una coreografia realizzata ad hoc per lui, che verrà giudicata, con apposita votazione, dalla giuria in studio. Il punteggio così ottenuto costituirà un bonus che verrà assegnato a una delle coppie in gara migliorandone la posizione in classifica. Ospiti d’eccezione i protagonisti del film 'Ritorno al crimine' di Massimiliano Bruno: Marco Giallini, Edoardo Leo e Giulia Bevilacqua.

Ballando con le stelle, le coppie in gara

Durante la sesta puntata vedremo esibirsi: Rosalinda Celentano – Tinna Hoffman, Vittoria Schisano - Marco De Angelis, Elisa Isoardi - Raimondo Todaro, Alessandra Mussolini - Maykel Fonts, Tullio Solenghi - Maria Ermachkova, Paolo Conticini - Veera Kinnunen, Daniele Scardina - Anastasia Kuzmina, Gilles Rocca - Lucrezia Lando e la coppia uscita vincitrice dallo spareggio iniziale.

Le coppie formate invece da Barbara Bouchet - Stefano Oradei, Ninetto Davoli - Ornella Boccafoschi, Lina Sastri - Simone Di Pasquale, Antonio Catalani – Tove Villfor sono state eliminate nelle puntate precedenti, ma potrebbero rientrare in gara nelle prossime settimane grazie al ripescaggio.