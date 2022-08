Ballando con le stelle, l'addio di Stefano Oradei: “Non ci sono più le basi”

Si scaldano i motori per la nuova nuova edizione diBallando con le stelle, in partenza ad ottobre su Rai1. Il cast dello show è ancora in fase di costruzione e gli unici nomi confermati sinora sono quelli di Gabriel Garko e Iva Zanicchi. Mentre la padrona di casa Milly Carlucci sta sondando il terreno per cercare delle celebrità nostrane da trasformare i dei ballerini in erba, si fanno pian piano strada i nomi di possibili concorrenti.

Tante novità

Da Giampiero Mughini a Ema Stokholma, passando per Luisella Costamagna ad Enrico Montesano, negli ultimi giorni è un susseguirsi di conferme e smentite. Importanti novità anche sul versante dei giurati, come riportato da Davide Maggio. Pare che dopo 5 anni Roberta Bruzzone sia pronta a dire addio allo show, per essere sostituita da Alberto Matano. Ma i cambiamenti non si fermano quì. Altra novità riguarderebbe i maestri di ballo, Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale, che durante la scorsa edizione avevano dato l'addio al programma. Davide Maggio fa sapere che i due ballerini saranno comunque presenti, ma faranno pare di una sorta di giuria popolare.

L?addio di Stefano Oradei

Nei giorni scorsi sono inoltre stati annunciati dei nuovi maestri per l?edizione 2022. Tra di questi non comparirebbe Stefano Oradei. Dopo la notizia trapelata il ballerino ha voluto spiegare le ragioni dietro all?addio al programma, pubblicando nella giornata odierna un post su Instgram. Oradei ha raccolto i suoi migliori momenti in questi 10 anni di ?Ballando con le stelle?, e corredo della immagini ha scritto: ?News. E? giusto per i fan e le persone che mi sostengono ogni giorno informarvi che Dopo 10 Anni circa sara? il primo anno senza Ballando. Non ci sono state le basi, abbiamo avuto una conversazione con Milly e la produzione e? le combinazioni non funzionavano. Saro? impegnato in altri progetti internazionali molto importanti in giro per il Mondo e colgo l?occasione per sostenere i colleghi e tutta la famiglia di Ballando?. Insomma un addio arrivato a seguito di alcune divergenze con la produzione del programma, per cui alla fine il ballerino pare non provare rancore, tanto da inviare il suo in bocca al lupo a tutti.