Ballando, infortunio per la maestra di Al Bano: l'annuncio di Milly Carlucci

Ballando con le stelle non è ancora iniziato che già un intoppo arriva per scombinare i piani previsti per l’esordio di sabato 16 ottobre. Oxana Lebedew, ballerina associata al concorrente Al Bano per tutto il percorso televisivo, ha subito un infortunio al piede durante le prove, condizione che ha portato Milly Carlucci ad avvisare il cantante affinché sia lui a decidere il da farsi.

"Oxana si è infortunata. Purtroppo per un ballerino il piede è una cosa fondamentale e lei ha questo infortunio a un metatarso" ha spiegato la conduttrice ad Al Bano nel corso di un video trasmesso da La Vita in Diretta su Rai1: "Allora adesso io ti devo chiedere se tu vuoi che noi cambiamo la tua maestra. E me lo devi dire tu se vuoi cambiare o se invece preferisci rimanere con lei, perché questa è una scelta importante e io ti devo offrire la possibilità di avere una persona che non abbia un problema come ce l’ha lei". La risposta di Al Bano è rimasta in sospeso, ma dalle Instagram Stories si intuisce che la scelta del cantante sia stata quella di restare accanto alla professionista con cui stamattina si è mostrato in sala prove.

"Buongiorno a voi con questa energia!" scrive Oxana a corredo delle immagini che mostrano Al Bano pieno di entusiasmo e pronto ad allenarsi per il debutto che, considerata la presenza social anche della maestra, lo vedrà accanto alla ballerina probabilmente ripresa dall’infortunio.

Chi è Oxana Lebedew, nuova ballerina di Ballando con le stelle

Classe 1987, Oxana Lebedew è originaria del Kazakistan ed è figlia di un coreografo. Balla da quando ha 7 anni e nel 2002 ha conquistato il titolo di Campionessa al primo mondiale congiunto di Junior II Ten Dances, con il suo partner di ballo Sergei Ossejtschuk. In seguito Oxana ha partecipato a numerosi campionati piazzandosi sempre tra i primi posti.