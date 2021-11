Ballando con le stelle, anticipazioni quinta puntata: coppie e ballerina per una notte

Nuovo appuntamento con Ballando con le stelle stasera, sabato 13 novembre. A partire dalle 20.35, su Rai1 Milly Carlucci conduce la quinta puntata del seguitissimo dance show, affiancata da Paolo Belli con la sua Big Band. Come sempre, a bordo campo, il trio di opinionisti composto dalla criminologa Roberta Bruzzone, Alberto Matano e dalla new entry Alessandra Mussolini.

Massimo Ranieri guest star; Claudia Gerini ballerina per una notte

Sarà Massimo Ranieri la guest star della puntata di stasera. Il grande cantante, attore, conduttore televisivo e regista teatrale emozionerà i telespettatori interpretando un medley dei suoi successi, mentre l’attrice Claudia Gerini sarà la protagonista dello spazio dedicato al “Ballerino per una notte”. Insieme al maestro di ballo Angelo Madonia, si esibirà sul palco di Ballando con le stelle in una coreografia che dovrà preparare nel corso di poche ore. Il voto totalizzato della sua performance diventerà un “bonus” che verrà assegnato ad una delle coppie concorrenti.

Le coppie ancora in gara: torna Mietta con Maykel Fonts

Le coppie che si contenderanno l’opportunità di proseguire la sfida di Ballando sono: Andrea Iannone - Lucrezia Lando; Arisa - Vito Coppola; Alvise Rigo - Tove Villfor; Bianca Gascoigne - Simone Di Pasquale; Federico Lauri - Anastasia Kuzmina; Memo Remigi - Maria Ermachkova; Morgan - Alessandra Tripoli; Sabrina Salerno - Samuel Peron; Valeria Fabrizi - Giordano Filippo; Mietta- Maykel Fonts.

Nella puntata precedente, la coppia formata da Fabio Galante e Giada Lini è stata eliminata dalla competizione, ma la loro avventura non è ancora finita. Ottime notizie, infine, arrivano per Mietta e Maykel Fonts, che rientreranno in gara. La cantante, infatti, è guarita dal Covid19 e, dopo rigorosi accertamenti sulla sua negatività, il duo potrà tornare a esibirsi sul palco di Ballando con le Stelle. Resta da vedere se riusciranno con la loro performance a stare al passo e a recuperare il tempo perso.