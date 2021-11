Ballando con le stelle, anticipazioni sesta puntata: coppie e ballerini per una notte

Sabato 20 novembre, alle 20.35 su Raiuno, Milly Carlucci conduce la sesta puntata di Ballando con le stelle, affiancata da Paolo Belli e la sua Big Band. A bordo campo, come sempre, il trio di opinionisti composto dalla criminologa Roberta Bruzzone, Alberto Matano e dalla new entry Alessandra Mussolini.

I vip in gara dovranno esibirsi in balli caraibici, standard e latino-americani, per convincere la giuria di esperti formata da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e la presidente Carolyn Smith. Al loro giudizio farà da contrappeso quello dell'ambasciatrice del popolo, Rossella Erra, che potrà premiare qualche coppia sfavorita. L'ultima parola spetterà sempre al pubblico da casa, che potrà prendere virtualmente parte alla gara votando le coppie più amate tramite i social, sui profili ufficiali del programma.

I ballerini per una notte

Saranno Lillo e Paolo Calabresi i protagonisti dello spazio Ballerino per una notte. I due attori, accompagnati rispettivamente dalle maestre di ballo Ornella Boccafoschi e Sara Di Vaira, scenderanno in pista regalando ai telespettatori grandi emozioni con una coinvolgente coreografia che dovranno imparare nel corso di poche ore. La loro performance verrà valutata dalla giuria di esperti in studio e il voto totalizzato diventerà un bonus che verrà assegnato a una delle coppie concorrenti.

Le coppie in gara

Le coppie che si contenderanno l'opportunità di proseguire la sfida, dimostrando i progressi ottenuti, sono: Andrea Iannone e Lucrezia Lando, Arisa e Vito Coppola, Alvise Rigo e Tove Villfor, Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale, Federico Lauri e Anastasia Kuzmina, Memo Remigi e Maria Ermachkova, Morgan e Alessandra Tripoli, Sabrina Salerno e Samuel Peron, Valeria Fabrizi e Giordano Filippo. Nella puntata precedente, la coppia appena rientrata in gara, formata da Mietta e Maykel Fonts, è stata eliminata dalla competizione, ma la sua avventura non è ancora finita.