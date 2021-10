Ballando con le stelle, anticipazioni terza puntata: coppie e ballerino per una notte

Tutto pronto per un nuovo appuntamento con Ballando con le stelle. Sabato 30 ottobre, alle 20.35 su Raiuno, Milly Carlucci conduce la terza puntata del seguitissimo dance show, affiancata da Paolo Belli e la sua Big Band, poi come sempre, a bordo campo, il trio di opinionisti composto dalla criminologa Roberta Bruzzone, Alberto Matano e dalla new entry Alessandra Mussolini.

I vip in gara dovranno esibirsi in balli caraibici, standard e latino-americani, per convincere la giuria di esperti formata da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e la presidente Carolyn Smith. Al loro giudizio farà da contrappeso quello dell'ambasciatrice del popolo, Rossella Erra, che potrà premiare qualche coppia sfavorita. L'ultima parola spetterà sempre al pubblico da casa, che potrà prendere virtualmente parte alla gara votando le coppie più amate tramite i social, sui profili ufficiali del programma.

Il ballerino per una notte

Cristiano Malgioglio sarà il protagonista dello spazio Ballerino per una notte. Il paroliere si esibirà con la maestra di ballo Veera Kinnunen e avrà a disposizione poche ore per preparare una coreografia studiata per lui da eseguire in diretta. Il voto della sua performance diventerà un bonus da assegnare a una delle coppie in gara.

Le coppie in gara

Le coppie che si sfideranno in questa terza puntata sono: Andrea Iannone - Lucrezia Lando; Al Bano - Oxana Lebedew; Arisa - Vito Coppola; Alvise Rigo - Tove Villfor; Bianca Gascoigne - Simone Di Pasquale; Fabio Galante - Giada Lini; Federico Lauri - Anastasia Kuzmina; Memo Remigi - Maria Ermachkova; Morgan - Alessandra Tripoli; Sabrina Salerno - Samuel Peron; Valeria Fabrizi - Giordano Filippo. Nella puntata precedente, il duo formato da Valerio Rossi Albertini e Sara Di Vaira è stato eliminato, ma la loro corsa non è ancora finita. Dopo l'annuncio nel corso della serata di sabato scorso in merito alla positività al Covid della concorrente Mietta, c'è grande curiosità sulle sorti della coppia formata dalla cantante e Maykel Fonts.