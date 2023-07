Ballando con le stelle, novità sul cast: una conduttrice, un nuovo giudice e uno Chef Stellato in trattative

Grandi novità in casa Rai: dopo la conferma di una nuova stagione di "Ballando con le stelle", il programma che vede al timone Milly Carlucci da anni, emergono i primi nomi che sarebbero in trattative avanzate per entrare nel cast dello show di Rai Uno: parliamo di tre figure che conosciamo benissimo e fanno parte del panorama televisivo da molto tempo, a partire da una famosa e talentuosa conduttrice, per poi giungere a uno Chef Stellato protagonista di diversi programmi TV e al primo possibile nuovo giudice della prossima edizione, che andrà in onda dal 21 ottobre 2023.

Chi sono i possibili membri del cast

Come sappiamo, la giuria non è ancora certa per il momento. A giudicare i concorrenti potrebbero non essere più Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli, bensì nuovi volti. Stando a quanto rivelato da TvBlog, il primo sito a lanciare la clamorosa notizia, dopo "Tu sì que vales" Teo Mammucari sarebbe in trattative per il ruolo di giudice: “Nei giorni scorsi ci sarebbero stati contatti tra il popolare conduttore romano e il gruppo che lavora con Milly Carlucci alla trasmissione del sabato sera di Rai1. In base alle indiscrezioni in nostro possesso, sarebbe in corso una trattativa che, in caso di esito fortunato, porterebbe Teo Mammucari a Ballando Con Le Stelle non come concorrente ma con altro ruolo, probabilmente all’interno della giuria la cui composizione ufficialmente non è stata ancora confermata”.

I nomi dei primi concorrenti

Se Teo Mammucari sta trattando per ottenere un posto in giuria, una conduttrice e uno Chef Stellato invece stanno considerando l'opportunità di partecipare allo show in veste di concorrenti: a detta di Dagospia, si tratterebbe di Simona Ventura e Bruno Barbieri. Il noto portale svela anche che Milly Carlucci aveva pensato di coinvolgere il duo delle Drag Queen Karma B ("Ciao Maschio"), già scartate, e che il pasticcere di "Bake Off Italia", Damiano Carrara, sarebbe stato provinato come partecipante in gara.