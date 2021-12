Arisa vince Ballando con le Stelle 2021

Arisa ha vinto Ballando con le stelle 2021. La cantante in coppia con Vito Coppola ha affrontato la sfida delle sfide contro Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale. Arisa si è aggiudicata il primo posto con il 52% dei voti

Eliminata a sorpresa, ad un passo dalla finalissima, la coppia formata da Sabrina Salerno e Samuel Peron che è stata superata da Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale grazie al voto dei social. Stessa sorte per Morgan che è stato eliminato da Arisa.

La reazione di Arisa alla vittoria

"Non me l'aspettavo e nessuno della mia famigilia se l'aspettava. Grazie mille a Vito Coppola che anche con metodi non ortodossi mi ha portata fin qui, grazie a tutti, ai giudici, agli amici, alle maestranze della Rai, grazie alla Rai e grazie a te Milly" queste le parole di Arisa poco prima di salire sul gradino più alto del podio.