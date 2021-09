Rai, cifre esorbitanti per il cast di Ballando con le stelle? Milly Carlucci rompe il silenzio

Sabato 16 ottobre, in prima serata su Rai1, parte la 15esima edizione di Ballando con le stelle e l’attesa per lo spettacolo condotto dall’infaticabile Milly Carlucci cresce costantemente per il pubblico ormai fidelizzato al tradizionale dance show. Da Al Bano a Morgan, da Valeria Fabrizi ad Arisa, da Sabrina Salerno a Mietta: stellare il cast scelto quest’anno dagli autori, composto com’è da concorrenti che godono di una grandissima popolarità nelle diverse fasce di età dei telespettatori. Il dettaglio non è certo passato inosservato agli occhi di qualcuno che, puntando sull’immaginabile dato economico, ha ipotizzato come la Rai abbia sborsato parecchi soldi per mettere su un tale spettacolo…

La domanda sui costi che la tv pubblica avrebbe sostenuto per assicurarsi la presenza dei tredici ballerini vip è stata posta direttamente a Milly Carlucci che non ha esitato a rispondere con puntuale chiarezza per precisare che, al contrario, il programma ha subito dei tagli rispetto all’anno scorso.

L’esborso economico della Rai per Ballando con le stelle

"Quest’anno la Rai ha tirato fuori i soldi? E invece no, scrivetelo a caratteri cubitali: abbiamo avuto il taglio del 15% rispetto all’anno scorso", ha dichiarato Milly Carlucci parlando del cast stellare di Ballando, nel corso di un’intervista al settimanale Oggi: "Sono preoccupata perché il mercato è molto aggressivo. Ci sono una serie di canali medi e piccoli e di piattaforme di streaming che possono offrire ai personaggi cifre che noi non ci possiamo permettere".

Quanto ai guadagni percepiti: "Ballando con le stelle è un programma che attirà pubblicità e sponsor, ma quello che guadagniamo non torna a noi come produzione, va nel calderone generale della Rai e allora diventiamo poco competitivi", ha aggiunto ancora la conduttrice e autrice del programma che considera una "fortunata congiunzione astrale" essere riuscita a comporre un cast di tale calibro. "Ogni anno tentiamo di fare un cast di persone stra-famose. Non sempre ci riusciamo per questioni di intrecci, date, impegni già presi", le sue parole. Quest'anno lo spettacolo promette davvero scintille.