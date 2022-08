Ballando con le Stelle, indiscrezioni sul cast: da Giampiero Mughini a Ema Stokholma

Si scaldano i motori per la nuova nuova edizione di Ballando con le stelle, in partenza ad ottobre su Rai1. Il cast dello show è ancora in fase di costruzione e gli unici nomi confermati sinora sono quelli di Gabriel Garko e Iva Zanicchi. La padrona di casa Milly Carlucci, intanto, sta sondando il terreno per cercare delle celebrità nostrane da trasformare i dei ballerini in erba. Mentre il cast è in costruzione si fanno pian piano strada i nomi di possibili concorrenti, tra conferme e smentite.

Dagospia ha prontamente snocciolato tre nomi che con tutta probabilità saranno concorrenti di Ballando con le Stelle. A scendere in pista la giornalista Luisella Costamagna. “Un nome a sorpresa, in uscita dopo due stagione da Agorà, sacrificata dall’ex direttore degli Approfondimenti Mario Orfeo per fare spazio a Monica Giandotti” si legge nell’articolo a firma di Giuseppe Candela. Dopo la Costamagna anche un altro giornalista potrebbe trasformarsi in ballerino secondo Dagospia, si tratta dell’esplosivo Giampiero Mughini. Anche il nuotatore Alex Di Giorgio potrebbe fare parte del cast, lui gay dichiarato, avrebbe richiesto di ballare con un altro uomo, e per lo show di Rai 1 non si tratta di certo di una novità, visto che già Giovanni Ciacci e Rosalinda Celentano, hanno ballato con una persona dello stesso sesso.

Come Dagospia anche Tv Blog ha tentato di anticipare alcuni nomi di possibili concorrenti di “Ballando con le stelle”. Dopo aver segnalato la partecipazione Enrico Montesano, il sito tira in ballo Ema Stokholma. “Secondo le ultime notizie che abbiamo avuto modo di captare, Ema sarà fra i concorrenti della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Lo spettacolo di varietà in salsa talent diretto e condotto e diretto da Milly Carlucci dunque avrà nel suo cast l’ottima Ema, ormai indiscussa protagonista dei programmi radiofonici della rete Rai che più si occupa di intrattenimento, ovvero la 2. Ema Stokholma è infatti la conduttrice del programma estivo del mattino di Radio 2 Happy family insieme all’amabile collaborazione dei gemelli di Guidonia”, si legge.