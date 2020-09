Ballando con le stelle, Milly Carlucci annuncia: “Siamo tutti negativi al tampone”

Sospiro di sollievo per la squadra di ‘Ballando con le stelle’: con un video postato sui vari profili social Milly Carlucci ha annunciato l’esito negativo al tampone per rilevare l’eventuale contagio al coronavirus di tutta la squadra del dance show di Rai Uno. “Amici carissimi, la parola più bella di questa settimane è: ne-ga-ti-vo! Che è il risultato del nostro tampone di oggi: siamo tutti negativi”, ha affermato raggiante la conduttrice: “È davvero una grande e bellissima notizia, amici. Quindi teniamoci in contatto per ulteriori sviluppi su Ballando con le stelle”.

La buona notizia arriva a qualche giorno da quella che indicava la positività di Daniele Scardina positivo al coronavirus. Oltre al pugile, in gara nello show con Anastasia Kuzmina, si era parlato anche di Samuel Peron e di Rosalinda Celentano positivi al Covid, ma poi la notizia della Celentano è stata presto smentita e un secondo tampone ha rivelato la negatività.

