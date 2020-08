Ballando con le Stelle: Rosalina Celentano negativa al covid, esami per Samuel Peron

Le indiscrezioni si rincorrono da stamattina, e precisamente da quando sul web hanno cominciato a circolare notizie a proposito della presunta positività al coronavirus di Rosalina Celentano e Samuel Peron. Ma la situazione sarebbe diversa da quanto trapelato. Mentre infatti Rosalinda è negativa al Covid, Peron sta facendo ancora esami.

A confermare che la produzione di Ballando si era fermata è stato in giornata lo stylist Giovanni Ciacci, ospite della trasmissione Ogni Mattina condotta da Adriana Volpe, dopo il clamore sollevato in rete.

Il debutto del varietà condotto da Milly Carlucci è previsto per il 12 settembre in prima serata su Rai Uno. La conduttrice non ha ancora rilascito dichiarazioni ufficiali sulla questione. Ricordiamo inoltre che questa edizione del programma sarebbe dovuta andare in onda già a marzo ma è stata sospesa proprio a causa dell'emergenza coronavirus.

Ballando con le stelle 2020, le coppie

Di seguito le coppie previste per questa edizione di Ballando con le Stelle, tra personaggi dello spettacolo e dello sport.

