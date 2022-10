Chi è Dario Cassini di Ballando con le stelle: dal teatro alla vita privata

Vita privata e professionale di Dario Cassini: apparso per la prima volta in tv sul finire degli anni ‘80, lo vedremo come concorrente della nuova stagione di Ballando con le stelle. Ma chi è Dario Cassini? Dall’età alla provenienza, da Le Iene a Colorado, dal teatro alla compagna, dai film al figlio. Scopriamo qualcosa in più sul suo percorso artistico e sentimentale

Dario Cassini nasce a Napoli il 18 giugno 1967. Figlio di un medico - poi prematuramente scomparso - Dario ha tre fratelli, tra cui Riccardo (comico e autore di programmi) e Marco (direttore editoriale e fondatore della nota casa editrice Minimum fax). Anche se da giovane i genitori spingono per avviarlo ad una carriera da medico o avvocato, la sua passione per il mondo dello spettacolo ha la meglio: del resto i suoi idoli erano Al Pacino, Robert De Niro e Dustin Hoffman. Conseguito il diploma presso l’Accademia di Arte drammatica del teatro La Scaletta, tra le sue primissime apparizioni televisive si segnalano lo show Il principe azzurro (con Raffaella Carrà) e la miniserie La voglia di vincere. Nel 1990 ha un piccolo ruolo nel film di Luigi Magni In nome del popolo sovrano.

Nel corso dei primi anni '90 appare in diversi programmi e fiction, ma il vero successo arriva con lo show di Italia 1 Le Iene. Un'affermazione che lo porta presto al mondo del cabaret e della comicità: nel 2001 inizia infatti la sua partecipazione al celebre Zelig. Dal 2007 Dario Cassini comincia invece la sua lunga avventura con Colorado, lo show comico di Italia 1. Ma nel frattempo si intensifica anche il lavoro teatrale. Il suo umorismo, rafforzato anche mediante la pubblicazione di alcuni libri, ha come argomento principale il rapporto uomo-donna e, in particolar modo, le difficoltà del corteggiamento e della comunicazione con l'altro sesso.

Tra i film interpretati da Dario Cassini citiamoCemento Armato (2007); Ex (2009); Nessuno mi può giudicare (2011); Poveri ma ricchissimi (2017); I predatori (2020); La donna per me (2022). A partire dall'ottobre del 2022 Dario Cassini torna alla ribalta sul piccolo schermo grazie allo show del sabato sera di Rai 1 Ballando con le stelle, che, condotto da Milly Carlucci, giunge alla diciassettesima edizione. Dario sarà uno dei concorrenti in gara.

Pur essendo il rapporto tra uomo e donna il punto centrale dei suoi spettacoli, Dario Cassini ha sempre fatto scudo circa la sua vita privata, tenendola ben lontano dai riflettori. L'attore ha comunque dichiarato di avere una compagna. Di certo sappiamo che ha un figlio di nome Raffaele. A Ballando con le stelle racconterà altri dettagli sulla sua vita privata? Nell'attesa possiamo comunque seguirlo su Instagram, dove ha una pagina ufficiale.