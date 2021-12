Ballando con le stelle, puntata 11 dicembre: eliminato, classifica e finalisti

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: sabato 18 dicembre Ballando con le stelle avrà il suo vincitore, scelto tra le coppie rimaste in gara nel penultimo appuntamento segnato da ripescaggi, eliminazioni e dal consueto spettacolo generoso di parentesi emozionali: tra tutti, l’addio allo show dello storico ballerino Simone Di Pasquale che si è esibito con la ballerina per una notte Monica Bellucci in un sensuale tango.

Ballando con le stelle, le coppie finaliste e quelle eliminate

La seconda semifinale si è aperta con il ripescaggio della coppia composta da Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale, scelta con il 55% delle preferenze tra le coppie eliminate nelle precedenti puntate. Nulla da fare, invece, per quelle formate da Mietta e Maykel Fonts e Alvise Rigo e Tove Villfor.

Le coppie rimaste in gara sono andate così dritte alla prova della serata, ovvero un ballo a sorpresa con una persona importante della loro vita. Federico Lauri ha ballato insieme alla figlia Sophie, Morgan con sua figlia Lara, Arisa con il papà, Sabrina Salerno con il marito, Alvise Rodrigo ha dedicato un ballo alla mamma, mentre Valeria Fabrizi ha ballato con sua figlia. Nessun punteggio da parte della giuria, ma Carolyn Smith, tuttavia, ha potuto dare 10 punti bonus che sono stati destinati ad Arisa.

Di seguito i finalisti di Ballando con le stelle 2021, riportati secondo la classifica della nona puntata.