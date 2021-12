Ballando con le Stelle, puntata 4 dicembre: eliminato, classifica e vincitore

Puntata all'insegna dell'emozione l'ultima di Ballando con le Stelle, in onda ieri sera sabato 4 dicembre, in prima serata su Rai Uno. Dopo una serata carica di performance ma anche di momenti emotivi, la classifica finale ha visto in testa due coppie a pari merito. Eliminati invece Andrea Iannone e Lucrezia Lando. Allo spareggio finale sono finiti infatti Alvise Rigo e Tove Villfor con Andrea e Lucrezia: ad avere la meglio è stato Alvise.

Ballerino per una notte è stato l'attore Gabriel Garko, che ha simbolicamente firmato un foglio in cui si impegna a tornare l'anno prossimo come concorrente poiché ha dato sfoggio di grande talento in pista.

La classifica della puntata

Ed ecco la classifica del 4 dicembre:

Federico Lauri e Anastasia Kuzmina 65 punti

Morgan e Alessandra Tripoli 65 punti

Arisa e Vito Coppola 50 punti

Sabrina Salerno e Samuel Peron 45 punti

Valeria Fabrizi e Giordano Filippo 40 punti

Alvise Rigo e Tove Villfor 29 punti

Andrea Iannone e Lucrezia Lando 25 punti

Chi è stato eliminato da Ballando con le Stelle

Eliminato nel corso della puntata Andrea Iannone, motociclista che nel corso del varietà ha saputo mostrare la sua voglia di mettersi in gioco e il suo lato più intimo. Fino a ieri, quando, in occasione dell'ultima diretta, i genitori gli hanno fatto una sorpresa spiegando al pubblico tutto il loro amore per il figlio. La confessione più importante ha riguardato la scoperta del talento di Andrea, da piccolo: mamma e papà hanno raccontato di di aver venduto la casa di famiglia per investire nella passione sportiva del piccolo, all'ora appena 13enne. Commozione in studio.

Cos'è successo nella puntata: 6 momenti

Tra gli episodi salienti della puntata: la lite tra Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli, protagoniste di uno scontro inedito dopo anni di vicinanza dietro al bancone dei giudizi; l'incidente bollente di Alvise Rigo, che ha visto i pantaloni strapparsi in diretta (con commento bollente del giurato Guillermo Mariotto).

E ancora: i racconti intimi di Federico Lauri, Arisa e Morgan negli spazi in cui i concorrenti sono stati chiamati a raccontare un periodo particolarmente incisivo della propria vita. Federico ha ripercorso la nascita della figlia; Arisa ha ricordato il bullismo da bambina; Morgan, invece, si è emozionato nel ricordo del suicidio del padre.

In basso, il video della esibizione di Gabriel Garko