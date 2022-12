Ballando con le stelle, un altro infortunio per Gabriel Garko. Milly Carlucci: "Si è fatto male seriamente"

Non c'è pace per Gabriel Garko come concorrente di Ballando con le stelle. Da subito considerato tra i favoriti per vittoria del dance show di Rai1, l'attore continua ad essere segnato da problemi fisici che anche adesso, a poche ore dalla prima delle due finalissime in onda stasera (l'ultima puntata è venerdì 23 dicembre), rendono complicato il suo percorso nella gara.

Dopo il braccio, stavolta è stato il polpaccio ad essere compromesso in maniera piuttosto seria. Un problema da non sottovalutare e su cui Milly Carlucci ha dato delucidazioni al pubblico collegandosi con La Vita in Diretta. "L'altro ieri è successo che purtroppo in allenamento Gabriel si è fatto male abbastanza seriamente al polpaccio. Ha avuto un tipico infortunio dei calciatori" ha esordito la conduttrice parlando con Alberto Matano: "Sai quando si fanno male alle due grandi fasce muscolari del polpaccio.... Devo dire che è piuttosto grosso l'infortunio, però sabato sarà in pista. In qualche modo ce la faremo perché lui è un combattente pazzesco. Lunedì avrà un altro controllo e capiremo per la finalissima del 23, che cosa può fare".

La conduttrice aveva già spiegato ai follower del programma la delicata situazione: "Qual è lo stato d'animo di Gabriel? Combattivo, come sempre. Lui è il nostro eroe che non si abbatte mai, veramente è Rocky Balboa. Ieri sera mi scriveva a tarda notte: ‘Io ce la metto tutta e ce la farò’. Quindi noi sabato ci vediamo per la nostra puntata complessa, che è il ripescaggio per gli eliminati ed è anche prima parte della finale per quelli che si sono già qualificati e quindi anche per Gabriel" il suo racconto social a cui adesso si sono uniti i nuovi dettagli sulle condizioni di salute del concorrente.

Le due finali di Ballando con le stelle

Come si diceva, la finale di Ballando con le stelle 2023 è divisa in due blocchi: la prima in onda stasera e la seconda venerdì 23 dicembre. In merito, Milly Carlucci ha parlato del meccanismo che prevede il ripescaggio di una coppia eliminata nelle scorse puntate e del clima che si respira in studio: "Ci sono sei coppie scatenate, già qualificate, alla ricerca di punteggio. Così, nella finalissima del 23 dicembre, avranno già una classifica, con il primo, il secondo, il terzo posto e così via" ha raccontato: "A loro si aggiungerà il vincitore del torneo del ripescaggio. Ci sono gli altri, quelli dei tavolini, che sono qui agguerritissimi per tornare in gara". E tra qualche ora il pubblico assisterà all'esito della tanto attesa competizione.