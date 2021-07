Ballando con le stelle, cambia la giuria? Milly Carlucci rompe il silenzio

La macchina organizzativa di 'Ballando con le stelle' si è già messa in moto per la prossima edizione. Milly Carlucci e il suo team sono al lavoro per il cast, mentre sulla giuria non ci sono dubbi: niente dipartite né new entry, come si è vociferato ultimamente.

Carolyn Smith non è mai stata messa in dubbio e sono riconfermati anche Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli (questi ultimi due quelli più 'a rischio' e indigesti a una buona parte di pubblico). Ad annunciarlo è la padrona di casa da un bar vicino l'Auditorium, dove va spesso con i suoi autori. La conduttrice lo svela in un video: "Oggi sono arrivata qua e Federico (il proprietario del bar, ndr) mi ha chiesto se ho confermato o meno la giuria. Gli ho detto che rimane quella che è, anche se ci sono persone che mi chiedono di cambiare Selvaggia Lucarelli". A quel punto prende la parola Federico, in qualità di giurato popolare: "Al di là del ballo, il bello del programma è proprio la giuria perché è variegata. Ci sono personaggi che criticano il ballo fine a se stesso, altri il comportamento, altri il giudice che sta criticando. E' lo spettacolo nello spettacolo. Io non cambierei niente". "Neanche Mariotto?" gli chiede fuori campo Giancarlo De Andreis, autore storico del programma. "Nemmeno Mariotto" risponde senza esitare il signor Federico, aggiungendo: "Quella giuria rappresenta il pubblico nella sua totalità. E' l'unica giuria politicamente corretta perché ci sono tutti". L'udienza è tolta, Lucarelli & Co possono tirare un sospiro di sollievo.

Milly Carlucci parla della giuria