Ballando con le stelle, Guillermo Mariotto fuori dalla giuria? Spunta il nome della presunta sostituta

Lavori in corso per la sedicesima edizione di Ballando con le stelle, in partenza ad autunno ma già nel pieno di un’organizzazione che dietro le quinte impegna gli autori per la costruzione del nuovo cast, ma non solo. Stando alle indiscrezioni di Nuovo Tv, infatti, la giuria del dance show di Rai1 potrebbe subire un importante cambiamento, costituito dall’esclusione di Guillermo Mariotto dal banco dei giurati di cui fa parte sin dalla prima edizione. L’idea della squadra di Milly Carlucci sarebbe quella di ricreare novità e maggiore interesse sul ritorno dello show che, nelle ultime edizioni, molto è stato segnato dal carattere particolarmente vivace dello stilista venezuelano.

Guillermo Mariotto fuori da Ballando con le stelle? Chi potrebbe sostituirlo

Al momento si tratta solo di voci per ora non commentate in alcun modo dagli interessati alla presunta novità che si arricchisce anche del nome della possibile sostituta di Guillermo Mariotto. Pare che in pole position ci sia Bianca Guaccero, attrice e attuale conduttrice di ‘Detto Fatto’ su Rai2, indicata come artista capace di recitare, cantare, condurre e ballare e, come tale, preparata a giudicare i concorrenti.

Ipotesi, si diceva, per ora sono solo indiscrezioni che non trovano riscontro in alcun modo, neppure attraverso i profili social dove Mariotto, ancora oggi, si descrive come ‘Designer e Giurato di @ballandoconlestelle’.