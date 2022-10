Ballando, Iva Zanicchi su Selvaggia Lucarelli: "Mi hanno detto di stare attenta..."

Ballando con le stelle non è ancora iniziato, ma la tensione per il debutto già si fa sentire almeno per i concorrenti chiamati per la prima volta a cimentarsi come ballerini. Tra loro c'è anche Iva Zanicchi che ha accettato l'invito di Milly Carlucci nel mettersi in gioco sulla pista del dance show di Rai1, in partenza sabato 9 ottobre. Per la cantante l'emozione è tanta, ma altrettanto presente è qualche perplessità nei confronti di Selvaggia Lucarelli, temutissima giudice del programma insieme a Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto.

Nella clip di Ballando Segreto, spazio web dedicato al talent show, si vede Zanicchi parlare con Milly Carlucci accennando proprio a Selvaggia Lucarelli: "La giuria… ognuno di loro avrà un ruolo, ormai la televisione la conosciamo. Tutti mi hanno detto: ‘Stai attenta, stai attenta’... A questa, come si chiama, non mi ricordo neanche come si chiama. Scusa, la Lucarelli. Se lei dici delle cose, io ci sto, anzi chi se ne frega, va bene. Se esagera, allora spero di… che non arrivi a offendere, se offende allora io non riesco". La sua riflessione ha suscitato la risata della conduttrice che ha voluto precisare come a Ballando non si scenda mai sul personale e che sia utile riuscire sempre a placare le tensioni con qualche battuta.

Insomma, il clima pare già abbastanza vivace per una edizione che, tra le considerazoni di Zanicchi e il pregresso della condanna per diffamazione tra Mughini e Lucarelli, già promette scintille.