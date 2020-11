Ballando, Massimo Lopez contro la giuria per l’eliminazione di Tullio Solenghi: la replica di Selvaggia Lucarelli

Alla gioia per il trionfo di Gilles Rocca nell’ultima puntata di ‘Ballando con le stelle’ in onda sabato 21 novembre si sono aggiunte anche le polemiche scaturite da una classifica finale non gradita a tutti. Tullio Solenghi, in coppia con Maria Ermachkova, è stato il primo concorrente ad essere eliminato nella serata, esclusione che ha suscitato la reazione di Massimo Lopez che con lui e Anna Marchesini componeva il famigerato trio.

“Tullio vincitore morale! Sempre penalizzato da una giuria confusa, disordinata e assolutamente poco leale dove Mariotto ne è la massima rappresentazione!”, ha scritto su Twitter l’attore rivolgendo le sue critiche ai giudici Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Carolyn Smith, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli a suo dire non equi nel valorizzare la bravura del suo collega.

Selvaggia Lucarelli risponde a Massimo Lopez

Contraria al giudizio di Massimo Lopez è stata Selvaggia Lucarelli che prontamente ha risposto all’attore: "Questa non me la merito", ha twittato la giurata di Ballando, destinataria della replica dell’attore: "Selvaggia mi dispiace ma siete stati davvero poco leali, sebbene tu sia stata sempre a favore di Tullio. Mi sarei aspettato, soprattutto questa sera, la riconoscenza nei confronti dell’unico vero artista su quel palco". Pronta la precisazione di Lucarelli: “Gli ho dato 8 mica 4”, ha aggiunto ancora.

Ballando con le stelle, le polemiche nell’ultima puntata

L’ultima puntata di Ballando con le stelle è stata segnata anche dalle polemiche per l’assenza di Daniele Scardina dal podio. Il pugile, infatti, ha dovuto dire addio alla gara nella seconda manche che prevedeva l’eliminazione diretta nelle sfide a coppie. In particolare, ad essere contestato dalla giuria è stato il tesoretto di 10 punti guadagnato dalla ballerina per una notte Carolyn Smith che Rossella Erra, ‘tribuna del popolo’, ha attribuito ad Alessandra Mussolini (terza nella classifica finale) e che, soprattutto secondo Selvaggia Lucarelli e Roberta Bruzzone, sarebbe dovuto andare proprio al pugile.