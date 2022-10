Lo sfogo di Lorenzo Biagiarelli: "Non sono solo il fidanzato di Selvaggia". E Carolyn Smith sbotta

La terza puntata di Ballando con le stelle in onda sabato 22 ottobre 2022 ha mostrato tutto il disappunto di Lorenzo Biagiarelli nel sentirsi più considerato come fidanzato della giudice Selvaggia Lucarelli che come ballerino in gara. Lo chef si è sfogato dinanzi alla giuria e al pubblico lamentando che il commento della sua insegnante di ballo Anastasia Kuzmina nella scorsa settimana ("Con Lorenzo dovremmo andare a prendere un caffè lontano dagli allenamenti" la battuta di lei che aveva innescato la reazione di Lucarelli) abbia messo in secondo piano la sua identità di concorrente e fatto prevalere la sua relazione sentimentale.

"Sono molto contrariato perché, per la seconda volta di fila, è andata in scena una cosa per cui non si è parlato né di coreografia né del ballo" ha osservato Biagiarelli nella clip precedente alla esibizione: "Siamo gli unici a essere giudicati per altro. Io ho bisogno che adesso si parli di me. Sono qui perché sono il fidanzato di Selvaggia? Sì, entro pure col cartello perché è la verità, ma sulla pista da ballo sono Lorenzo Biagiarelli". Il concorrente ha proseguito sostenendo di sentirsi danneggiato da questi episodi: "Non voglio più essere né il “fidanzato di” né il “ballerino di” in questo programma. Voglio essere me".

I commenti della giuria e la reazione di Carolyn Smith

Lo sfogo ha infastidito i giurati, ma soprattutto Sara Di Vaira: "Tu vuoi essere trattato come gli altri ma anche tu devi trattare la tua ballerina come gli altri. In questa clip ho sentito ‘io, io, io, è colpa di Anastasia’. Vederla che non sorride, lasciata alla fine del ballo senza nemmeno farle fare l’inchino… Ballando non è fatto di ‘io, è fatto di ‘noi’" ha affermato la ex ballerina del programma e ora commentatrice a bordo campo. La parola poi è andata a Selvaggia Lucarelli: "Credo, per una volta, che la ragione sia nel mezzo. Quello che ha detto suggerisce qualcosa. Lorenzo è arrivato qua per evidenti ragioni, è il mio fidanzato ed è divertente la dinamica che si crea. Ma ha anche un suo lavoro e credo sia molto antipatico che si parli sempre e solo di ‘sei il fidanzato di'. Lui balla e vuole essere giudicato per quello e soprattutto ha una sua identità e vuole che lo si ricordi".

Milly Carlucci è quindi intervenuta per proseguire con il programma, dimenticando però di ascoltare il giudizio tecnico di Carolyn Smith. "Io non posso parlare?" ha chiesto infastidita la presidente della giuria che, dopo le scuse della padrona di casa, ha sbottato per la discussione ampiamente portata per le lunghe: "Sono dieci minuti che avete rotto le scatole. Non mi frega chi è la tua fidanzata" ha dichiarato lapidaria, precisando come ciò che conti nel programma, alla fine, siano solo le esibizioni e non le situazioni sentimentali dei protagonisti.

la regina ha parlato???



“è 10 minuti che mi avete rotto le scatole”#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/l0iFw5nGcv — maricri ? (@emmecipi_) October 22, 2022

Ballando con le stelle, nessuna coppia eliminata

Nella terza puntata di Ballando con le Stelle 2022 non è stata eliminata nessuna coppia. Al termine della serata sono state elette le tre coppie che la prossima settimana partiranno con un bonus di dieci punti: Rosanna Banfi e Simone Casula, Gabriel Garko e Giada Lini, Ema Stokholma e Angelo Madonia.

Paola Barale e Roly Maden 52 punti

Dario Cassini e Lucrezia Lando 50 punti

Rosanna Banfi e Simone Casula 47 punti

Enrico Montesano e Alessandra Tripoli 46 punti

Gabriel Garko e Giada Lini 42 punti

Alessandro Egger e Tove Villfor 36 punti

Iva Zanicchi e Samuel Peron 32 punti

Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina 31 punti

Alex Di Giorgio e Moreno Porcu 30 punti

Ema Stokholma Angelo Madonia 30 punti

Giampiero Mughini Vera Kinnunen 14 punti

Luisella Costamagna Pasquale La Rocca 13 punti