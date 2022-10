Ballando con le stelle, Luisella Costamagna infortunata: a rischio l'esibizione di sabato

La seconda puntata di Ballando con le stelle potrebbe non vedere Luisella Costamagna sulla pista del dance show di Rai1: stando a quanto riferisce il sito Davide Maggio, la giornalista ex conduttrice di Agorà si sarebbe infortunata in questi giorni di prove e attualmente è costretta a portare un tutore. La sua esibizione, pertanto, sabato 15 ottobre risulta a rischio.

La concorrente è in gara con il maestro Pasquale La Rocca. Nella serata di esordio del programma si è cimentata in un tango che è stato tra i più apprezzati della serata.

La carriera e la vita privata di Luisella Costamagna

Luisella Costamagna, 54 anni, è iscritta all'albo dei giornalisti professionisti dal 2000. In televisione fa il suo debutto in una rete privata piemontese, Teletime, dove conduce il Tg. Nella sua carriera ha collaborato in tv, tra gli altri, con Michele Santoro, Maurizio Costanzo, Luca Telese. Quanto alla vita privata, Luisella Costamagna fa coppia da tanti anni con lo scrittore Dario Buzzolan e hanno un figlio, Davide.