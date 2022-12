Ballando con le stelle, ripescata Luisella Costamagna: la classifica della prima finale

La prima finale di Ballando con le stelle in onda sabato 17 dicembre ha sancito il rientro in gara di una delle coppie eliminate nelle precedenti puntate. Tra quelle formate da Marta Flavi e Simone Arena, Giampiero Mughini e Veera Kinnunen, Dario Cassini e Lucrezia Lando, Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina, Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca, ad avere la meglio è stata quest'ultima che alla fine ha battuto Biagiarelli-Kuzmina con il 62% delle preferenze. Esclusi Paola Barale e Roly Maden: la concorrente non si è potuta esibire per motivi di salute.

Nella finale di venerdì 23 dicembre 2022 si conoscerà quindi la coppia vincitrice: una sola tra Rosanna Banfi e Simone Casula, Alessandro Egger e Tove Villfor, Alex Di Giorgio e Moreno Porcu, Ema Stokholma e Angelo Madonia, Gabriel Garko e Giada Lini, Iva Zanicchi e Samuel Peron sarà quella che alzerà il trofeo del dance show 2022.

Ballando con le stelle, la classifica del prima finale

Di seguito la classifica della penultima puntata di Ballando con le stelle del 17 dicembre 2022. La coppia ripescata, quella formata da Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca, arriverà in finale penalizzata, quindi con un punteggio di zero punti.