La vita privata di Marta Flavi: dal nuovo compagno al tradimento di Costanzo

Vita privata e professionale di Marta Flavi: conduttrice celebre negli anni ‘90, torna in tv come concorrente di Ballando con le stelle 2022. Ma chi è Marta Flavi? Dall’età alle origini, da Maurizio Costanzo all’attuale compagno, da Agenzia matrimoniale ai figli.

Marta Flavi – pseudonimo di Marta Caterina Fiorentino - nasce a Roma il 9 Aprile 1951 da una famiglia di origine ebrea. Le sue prime apparizioni televisive sono sull'emittente locale Quinta Rete. Da annunciatrice, passa alla conduzione di L'ora dei ragazzi, un programma destinato ai più piccoli. In queste vesti viene scoperta dalla Rai, dove conduce alcuni show per ragazzi. Sulla prima rete la vediamo dal 1981 al 1983 in Tutti per Uno, mentre durante la stagione 1985-1986 è tra le conduttrici di Linea verde. Nella seconda metà degli anni '80 partecipa ad alcuni show di Rai 2: Arcobaleno, Improvvisando e Il piacere dell'estate.

Passata a Mediaset, nel 1989 comincia a condurre il programma al quale lega per sempre il suo nome:Agenzia matrimoniale. Un successo capace di generare due spin-off come Ti amo... parliamone e Cerco e offro, sempre presentati da lei. Nel salotto di Marta Flavi si incontrano, in quel periodo, single in cerca di un'anima gemella. Quando successivamente, a causa dei bassi ascolti, lo show trasloca da Canale 5 a Rete 4 viene cancellato dai palinsesti e la Flavi chiude poco dopo l'esperienza con Mediaset. Passa a quel punto su Rai 3 dove tra il 1995 e il 1996 conduce un programma d'attualità dal titoloAlle cinque della sera.

Sparita per molti anni dalla televisione, Marta Flavi torna prima su Radio 2, poi, nella stagione 2009-2010 cura una rubrica nello show Unomattina Weekend. Salvo ospitate, successivamente le sue apparizioni sul piccolo schermo si sono ridotte sempre più. Anche per questo motivo la sua partecipazione allo show di Rai 1 “Ballando con le stelle” è particolarmente attesa. Non resta che attendere ottobre per vederla in pista.

Oltre al programma Agenzia matrimoniale, il nome di Marta Flavi è legato a quello di Maurizio Costanzo. La donna diventa la terza moglie del giornalista, ma i due si lasciano poco più di un anno dopo, per poi divorziare nel 1994. La Flavi ha sempre fatto intendere di aver sofferto per il tradimento di Costanzo con Maria De Filippi. Anche se il grande dolore della donna è quello di non aver mai potuto avere dei figli. Marta Flavi ha da tempo una relazione con un uomo che, secondo le indiscrezioni, sarebbe un rinomato notaio di nome Pierluigi. Marta Flavi condivide sulla sua pagina ufficiale di Instagram diversi momenti di vita quotidiana.